Sinpaş GYO'nun otel projesi için açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı

Yerel

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Marmaris'in Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesinin "17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptali" için açılan dava davanın bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, şirkete verilen ruhsatların mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinin 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptal talebiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre, şirkete verilen ruhsatlarda yasaya aykırılık tespit edildi.

Konuya ilişkin Marmaris Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilirkişi raporunda Sinpaş'a verilen ruhsatlar ve imar durum belgesinin imar planı notlarına, kıyı mevzuatına, yapıların mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği kanaati mahkemeye sunulmuştur.

Ayrıca hem tadilat ruhsatı hem de yeni ruhsat alınarak yapılan otel blokları ve devremülk blokları inşaatlarının projelere uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının Çevre Bakanlığı tarafından deprem yönünden değerlendirilmesi gerektiği kanaati de raporda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin Çevre Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmiş bir yapı malzemeleri laboratuvarı tarafından yerinde yapılacak testler ve testlerin sonucunda yapılacak olan analizle ortaya çıkarılabileceği açıklanmıştır.

Vermiş olduğumuz mücadele halkın ve sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlere demokratik katılımının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu mücadele ile halkın yaşadığı kente sahip çıkması; kente dair hazırlanan her projeden, plandan, karardan bilgisi olması ve söz hakkı kullanmasının yaratacağı kamusal fayda görülmüştür. Yani atanan ve seçilenlerin demokratik yollarla denetlenmesinin kamusal faydaya/toplumsal çıkara hizmet ettiği bu mücadeleyle bir kez daha ispatlanmıştır.

Şimdi, Marmaris Kent Konseyi ve oluşturduğumuz Ekolojik Mücadele Komitesinin yürüttüğü mücadele sonunda haklılığımızın kanıtlandığı bilirkişi raporu nedeniyle çok mutluyuz. Marmaris'in adalete ulaşacağı inancımız arttı. Yerel mahkemenin bilirkişi raporuna uygun şekilde vereceği kararı bekliyoruz."