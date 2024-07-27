Sinpaş GYO'nun otel projesi için açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinpaş GYO'nun otel projesi için açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı

Marmaris'in Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesinin ruhsatları mevzuata aykırı çıktı.

27.07.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Marmaris'in Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesinin "17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptali" için açılan dava davanın bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, şirkete verilen ruhsatların mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinin 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptal talebiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre, şirkete verilen ruhsatlarda yasaya aykırılık tespit edildi.

Konuya ilişkin Marmaris Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilirkişi raporunda Sinpaş'a verilen ruhsatlar ve imar durum belgesinin imar planı notlarına, kıyı mevzuatına, yapıların mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği kanaati mahkemeye sunulmuştur.

Ayrıca hem tadilat ruhsatı hem de yeni ruhsat alınarak yapılan otel blokları ve devremülk blokları inşaatlarının projelere uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının Çevre Bakanlığı tarafından deprem yönünden değerlendirilmesi gerektiği kanaati de raporda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin Çevre Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmiş bir yapı malzemeleri laboratuvarı tarafından yerinde yapılacak testler ve testlerin sonucunda yapılacak olan analizle ortaya çıkarılabileceği açıklanmıştır.

Vermiş olduğumuz mücadele halkın ve sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlere demokratik katılımının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu mücadele ile halkın yaşadığı kente sahip çıkması; kente dair hazırlanan her projeden, plandan, karardan bilgisi olması ve söz hakkı kullanmasının yaratacağı kamusal fayda görülmüştür. Yani atanan ve seçilenlerin demokratik yollarla denetlenmesinin kamusal faydaya/toplumsal çıkara hizmet ettiği bu mücadeleyle bir kez daha ispatlanmıştır.

Şimdi, Marmaris Kent Konseyi ve oluşturduğumuz Ekolojik Mücadele Komitesinin yürüttüğü mücadele sonunda haklılığımızın kanıtlandığı bilirkişi raporu nedeniyle çok mutluyuz. Marmaris'in adalete ulaşacağı inancımız arttı. Yerel mahkemenin bilirkişi raporuna uygun şekilde vereceği kararı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Sinpaş GYO, Marmaris, Çevre, Hukuk, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinpaş GYO'nun otel projesi için açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sinpaş GYO'nun otel projesi için açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement