"Sinyal kesici güvenlik önlemi değil, suç örgütü refleksidir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıkanların, belediyenin yönetiminden çok, yasa dışı bir yapının faaliyetlerini andırdığını dile getiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, sinyal kesicinin güvenlik önlemi değil, suç örgütü refleksi olduğunu söyledi.

Belediye ve belediye başkanlarının jammer kullanma yetkisinin olmadığını dile getiren Gündüz, bu eylemlerin suç olduğunu söyledi. Gündüz, "Güvenlik kameralarının kapatılması, bantlanması, jammer kullanılması iddiaları; üstüne üstlük soruşturma kapsamında ele geçirilen valiz içindeki "CER cihazı" gibi profesyonel sinyal kesici ekipmanlar, ortada sıradan bir güvenlik önlemi değil, açık bir suç örgütü refleksi olduğunu göstermektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün net açıklaması ortadadır. Belediyelerin ve belediye başkanlarının jammer kullanma yetkisi yoktur ve bu eylemler Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri ziyareti sonrasında yaptığı "Cemil kullanır" şeklindeki skandal ifadeleri ise işin vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kimin hangi cihazı nasıl kullandığını gizleme, hafifletme ya da meşrulaştırma çabası, aleni suça ortak olmaktır. Bu ülkede herkes yetkisini ve sınırını bilecek. Kamu gücünü kişisel menfaat için kullananlar, devletin adalet terazisinde elbette hesap verecektir. Milletin vergileriyle, kamu kaynaklarıyla kurulan belediyeler; birilerinin kanun tanımaz heveslerinin arka bahçesi olamaz. Bugün İstanbul'da yaşananlar, sadece bir belediyeyi değil, doğrudan devletin düzenini hedef almaktadır. Unutulmasın, devletin büyüklüğü ve milletin iradesi karşısında, ne jammer kullanarak iletişimi kesmek, ne de valizlere saklanan cihazlarla suçları örtbas etmek mümkündür" dedi.

Gündüz, usulsüz jammer kullanımı ile ilgili güçlü Türkiye'nin korkusuz savcılarını göreve davet ettiğini belirterek, hakikatin eninde sonunda ortaya çıkacağını ve suçun üstünün bantla da kapatılamayacağını dile getirdi. - DİYARBAKIR