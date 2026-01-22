Şırnak'ta Hoş Geldin Bebek Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şırnak'ta Hoş Geldin Bebek Projesi Başladı

Şırnak\'ta Hoş Geldin Bebek Projesi Başladı
22.01.2026 10:54  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, Şırnak Belediyesi aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, Şırnak Belediyesi aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, hastanede yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek "Hoş Geldin Bebek" paketlerini teslim etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın seçim vaadi olarak duyurduğu "Hoş Geldin Bebek Paketi" uygulaması hayata geçirilirken, yeni doğan bebekler ve aileleri hastanede ziyaret edilerek ilk destek paketleri teslim edildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan uygulama kapsamında, dünyaya yeni gözlerini açan bebekler ve aileleri yalnız bırakılmadı. Projenin ilk adımı Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte hastanede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, özenle hazırlanan Hoş Geldin Bebek Paketlerini teslim etti. Ziyaretlerde ailelerin mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Şırnak Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sosyal destek projesiyle, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarına katkı sunulması, aile yapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşamına dokunan kalıcı bir destek mekanizması oluşturulması hedefleniyor. Uygulama, özellikle ekonomik açıdan ailelere nefes aldırmayı amaçlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, ailenin toplumdaki önemini bir kez daha vurguladığını belirterek şunları söyledi:

"Hayata yeni başlayan her bebek, geleceğe dair en büyük umudumuzdur. Bizler de aile kurumunu güçlendiren her çalışmayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın Kolları Başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte yeni doğan bebeklerimizi ve kıymetli ailelerini ziyaret ederek bu mutluluğa ortak olduk."

Başkan Yarka, sosyal belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Hayatın başladığı ilk anda da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şırnak'ta dayanışmayı, gönül bağlarını ve aile bilincini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Belediyesi, Yerel Yönetim, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Hoş Geldin Bebek Projesi Başladı - Son Dakika

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:45:23. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Hoş Geldin Bebek Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.