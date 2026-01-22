Şırnak\'ta Hoş Geldin Bebek Projesi Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, Şırnak Belediyesi aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, hastanede yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek "Hoş Geldin Bebek" paketlerini teslim etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın seçim vaadi olarak duyurduğu "Hoş Geldin Bebek Paketi" uygulaması hayata geçirilirken, yeni doğan bebekler ve aileleri hastanede ziyaret edilerek ilk destek paketleri teslim edildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan uygulama kapsamında, dünyaya yeni gözlerini açan bebekler ve aileleri yalnız bırakılmadı. Projenin ilk adımı Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte hastanede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, özenle hazırlanan Hoş Geldin Bebek Paketlerini teslim etti. Ziyaretlerde ailelerin mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Şırnak Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sosyal destek projesiyle, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarına katkı sunulması, aile yapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşamına dokunan kalıcı bir destek mekanizması oluşturulması hedefleniyor. Uygulama, özellikle ekonomik açıdan ailelere nefes aldırmayı amaçlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, ailenin toplumdaki önemini bir kez daha vurguladığını belirterek şunları söyledi:

"Hayata yeni başlayan her bebek, geleceğe dair en büyük umudumuzdur. Bizler de aile kurumunu güçlendiren her çalışmayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın Kolları Başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte yeni doğan bebeklerimizi ve kıymetli ailelerini ziyaret ederek bu mutluluğa ortak olduk."

Başkan Yarka, sosyal belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Hayatın başladığı ilk anda da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şırnak'ta dayanışmayı, gönül bağlarını ve aile bilincini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK