Şırnak Havalimanı'nda Gerçekçi Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gerçeği aratmayan tatbikat

ŞIRNAK - Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda personelin tecrübe kazanması ve araçların performansının denenmesi amacıyla yapılan yangın ve acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat, senaryo gereği kuleden alınan uçak kazası ihbarı ile başladı. İhbar üzerine harekete geçen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri kısa süre içerisinde hava aracına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yardıma gelen diğer kamu kurum ve kuruluşları ekiplerinin uçaktaki yaralıları kurtarması ile tatbikat başarıyla tamamlandı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanı acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla iki yılda bir geniş katılımlı tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Benek, "Tatbikatımızda yer alan ARFF, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal kurtarma ve Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans ekipleri, Şırnak AFAD, Şırnak, Cizre ve İdil Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin katılımıyla son derece başarılı bir tatbikat düzenledik. Bu tatbikatta her türlü desteği sağlayan Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel ve tatbikata katılan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi.