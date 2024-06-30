Şırnak'ta 50 Yıldır Demircilik Yapan Vatandaş: Mesleğimiz Tehlikede - Son Dakika
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Şırnak'ta 50 Yıldır Demircilik Yapan Vatandaş: Mesleğimiz Tehlikede

Şırnak\'ta 50 Yıldır Demircilik Yapan Vatandaş: Mesleğimiz Tehlikede

Şırnak'ta yaşayan Mustafa Atınç, 50 yıldır demircilik yaparak ailesini geçindiriyor. Atınç, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor ve çocuklarının başka işlerde çalıştığını söylüyor.

30.06.2024 12:06
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Şırnak'ta Mustafa Atınç isimli vatandaş, ata mesleği olan demircilik işini 50 yıldır 20 metrekarelik dükkanda sürdürüyor.

Şırnak'ta yaşayan 10 çocuk babası olan Mustafa Atınç (59), 50 yıldır babasından öğrendiği demircilik mesleğini yaparak ailesini geçindiriyor. Demircilik yaparak 4 çocuğunu üniversiteli yapan Atınç, mesleğinin yok olma ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mustafa Atınç, ilk olarak dedesinin bu işe başladığını, yaklaşık 45 yıl boyunca demircilik işini yaptıktan sonra mesleği babasına bıraktığını ifade etti. Atınç, "Dedem 1940 yılı civarında bu işe başladı. Ondan sonra babam bu işi yapmaya başladı. O da 60-70 yaşına kadar bu mesleği yaptı. 1974 yılında bu yana ben yapıyorum bu işi. Genelde balta, kazma, karga, orak en çok aldığımız siparişler. Bunların haricinde 40 çeşit malzeme yapabiliyorum" dedi.

Yaptığı mesleğin devam etmesini istediğini ancak teknolojinin ilerlemesi ile artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini ifade eden Atınç, "Mesleğin devam etmesini istiyorum. Ama şu an çocuklarım bu mesleği yapmıyor. Başka işlerde çalışıyorlar. Bu işi yapamıyorlar. Bu mesleği yapanlar ne yazık ki çok az kişi kaldı. Bu iş ile ailemi geçindiriyorum. İşlerimiz çok iyi. 10 çocuğum var. 4'ü üniversite okudu. Evlenen çocuğum oldu, bekar olanlar da evde benimle birlikte yaşıyorlar. Bu meslek sayesinde çocuklarımı okutabildim. Keşke yaptığım meslek devam etseydi. Ne yazık ki kimse yapamıyor. Çocuklarım bu işi yapmıyorlar. Başka işi tercih ediyorlar. Mesleğimiz zor bir meslek. Teknolojinin ilerlemesi ile yaptığımız ürünleri de çok fazla satamıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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