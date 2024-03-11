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Şırnak'ta 7 aylık hamile kadın için ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 7 aylık hamile kadın, ambulans helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile Ş. M.( 28), yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ş.M., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.