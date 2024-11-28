Şırnak'ta Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ta Köy Yolları Açılıyor

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Şırnak'ta kar yağışı sonrası kapalı köy yolları iş makineleriyle açılmaya devam ediyor.

28.11.2024 10:08
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İş makinelerinin beyaz esaret mesaisi başladı

Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, mevsimin ilk karının ardından kapanan köy yolları iş makineleri ile yeniden ulaşıma açılıyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Beşağaç, Mezra ve Dağaltı grup köy yolları kar yağışı nedeniyle kapanınca il özel idare ekipleri dozer, greyder, loder gibi ağır iş makineleriyle yolları açmaya çalışıyor. Kapalı köy yollarını açan ekipler yüksek bölgelerde 1 metre kar yağışına karşı mücadele etmeye devam ediyor. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri gece gündüz çalışarak kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mesai yapıyor. İl genelinde kapalı köy yolu bırakmayacak şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni yağışlara karşı duyarlı bekliyor.

Şırnak\'ta Köy Yolları Açılıyor
Kaynak: İHA

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