Şırnak'ta Motivasyon Semineri - Son Dakika
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Şırnak'ta Motivasyon Semineri

Şırnak\'ta Motivasyon Semineri

Şırnak'ta emniyet çalışanlarına motivasyon ve farkındalık semineri verildi. Polis Başmüfettişi, deneyimlerini paylaştı.

16.01.2025 15:11
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Şırnak'ta "Moral, Motivasyon ve Farkındalık Projesi" çerçevesinde emniyet çalışanlarına seminer verildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın "Moral, Motivasyon ve Farkındalık Projesi" çerçevesinde düzenlenen seminere Şırnak Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Koray Kılıçkaya ve polis memurları katıldı. Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, seminerde deneyimlerini paylaşarak, motivasyonun iş hayatındaki yeri ve önemi, stres yönetimi ve ekip ruhu konularına değindi. Sula, Şırnak'ta yaklaşık 20 yıl önce acı tatlı hatıraları olduğunu ve burada olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Projenin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildiğini belirten Sula, "Sadece ülkemiz ve coğrafyamız değil, insanlık acı günlerden geçiyor. Tam bu süreçte millet olarak, devlet olarak insanlığın umuduyuz. Buna cefakar polis teşkilatımız katkı sunacak. Bunu artırmak ve fark ettirebilmek üzere il il gece gündüz dolaşıyoruz. Personelimiz ve milletimiz bunu hak ediyor. Bu dertle yola düştük, birçok insana dokunuyoruz ve karşılığını da görüyoruz" dedi.

Şırnak'ın coğrafi konumu ve ulaşımı nedeniyle kolay gelinebilecek bir yer olmadığına değinen Sula, "Ama biz gece gündüz karış karış ülkemizi dolaşıyoruz. Şırnak benim için maddi ve manevi, tarihi birçok anısı olan kıymetli bir yerdir. Milletimizin hizmetinde yemin ettiğimiz ve bu kaliteyi nasıl artırırız, personelimizin, ailelerin ve sonra milletimizin bu farkındalığını nasıl artırabiliriz çabasıyla buraya geldik. Geldiğimize değdiğini görüyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Ahmet Sula, Güvenlik, Politika, Sağlık, Yerel, Stres, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Motivasyon Semineri - Son Dakika

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