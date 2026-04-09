Şırnak\'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler anıtına karanfil bırakıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehitler için dualar okundu, şehitler anıtına karanfil bırakıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce, Cizre'de Konak Mahallesi Şehitler Anıtı ve Parkında Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Polis, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının ve demokrasinin en güçlü teminatıdır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden insanımıza ve milletimize hizmet etmek için var gücüyle gayret göstermektedir. Bugün 350 bini aşkın personeliyle teşkilatımız Türkiye'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve insan haklarının korunması için fedakarca çalışmaktadır. Bizler bir şehitler diyarındayız, Şırnak bir şehitler diyarıdır. Bu kadim şehirde, 142 kahramanımızın yanı sıra, ülkemizin dört bir yanından buraya gelerek görev yapan ve şehadet şerbetini içen 2 bin 17 memurumuz, polisimiz, askerimiz, öğretmenimiz ve hemşirelerimiz mevcuttur. Ayrıca, evinde veya işinde gücündeyken terör örgütleri tarafından katledilen, şehit edilen bin 56 sivil vatandaşımız da var. Etrafımızdaki gelişmeleri ve sınır komşularımızın düştüğü durumları hepimiz görüyoruz emperyalistlerle iş birliği yapanların hazin tablosuna şahit oluyoruz. Ancak bugün milletimizin huzuru, birliği ve beraberliği için güçlü bir ordumuz, güçlü bir polis teşkilatımız ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir devletimiz vardır. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bu coğrafyada birliğimizi korumak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim temel şiarımız insanımıza hizmet etmektir. İnsanı seveceğiz; yaratılanı yaradandan ötürü sevip başımızın üstünde tutacağız. 'Adalet mülkün temelidir' ilkesinden hareketle, polis teşkilatımız ülkemizi ve milletimizi korumak için gözünü kırpmadan nöbetine devam edecektir. Teşkilatımızın, özellikle DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadele ve operasyonlardaki başarısı hepimizin göğsünü kabartmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice yılları huzur ve güven içerisinde karşılamayı temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, görevi başında şehadete eren tüm polislerimizi, askerlerimizi ve vatandaşlarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

İki gün önce İstanbul'da yaşanan DEAŞ saldırısında kahramanca mücadele eden yaralı polis memurlarını tebrik edip, acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "Bizler bugün Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Polis teşkilatımız, gecenin en karanlık anında milletine umut olan, hiçbir tehdit karşısında tereddüt etmeden öne çıkan; devlet, vatan, millet ve bayrak uğruna gerektiğinde canını hiçe sayan sarsılmaz bir iradenin adıdır. Bizler üzerimizdeki bu kutsal üniformayı sadece bir meslek olarak değil; bir milletin huzuru ve bir devletin bekası için onurla taşıyoruz. Bu üniforma, cesaretin, sabrın ve vakarın simgesidir. Polis sadece suçla mücadele etmiyor. Aynı zamanda bir milletin huzurunu, bir yetimin hakkını ve bir çocuğun güven duygusunu koruyoruz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle, dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla görevimizin başında olacağız. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını bir kez daha yürekten kutluyor tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm kahramanlarımıza sağlık, güç ve muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu, şehitler için dua edildi, şehitlik anıtına karanfiller bırakıldı.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - ŞIRNAK