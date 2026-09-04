Şırnak Şehidi Polis Memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şırnak Şehidi Polis Memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak Şehidi Polis Memuru Melih Kaygusuz İstanbul\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şırnak'ta 6 Temmuz'da trafik kazasında ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene ailesi, devlet erkânı ve meslektaşları katıldı; şehidin cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecek.

Şırnak'ta görevi başındayken 6 Temmuz'da trafik kazasında ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden polis memuru Melih Kaygusuz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 37 yaşındaki polis memuru Melih Kaygusuz, Cizre Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, 59 gündür tedavi görüyordu.

Elim kazada yaralanan ve yaklaşık 2 aydır tedavi gören polis memuru Kaygusuz, dün hayat mücadelesini kaybetti. Şehit olan emniyet mensubu için bugün İstanbul'da cenaze merasimi tertip edildi.

Emniyet Teşkilatına 2015 yılında giriş Kaygusuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesi'nden alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Afife Kaygusuz, babası Nurettin Kaygusuz, ablası Melis Kaygusuz ve aile efradı ile eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İstanbul Vali Yardımcıları; Mustafa Asım Alkan, Okan Leblebiciler, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Çapur, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, eski Sivas milletvekili Selami Uzun, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sultan Selim Şimşek, Sahil Güvenlik Komutanı Serkan Tezel ve İstanbul İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun yanı sıra çok sayıda emniyet müdürü ve şehidin meslektaşları katıldı. Üç gün önce kalp ameliyatından çıkan şehidin babası Nurettin Kaygusuz, oğlunun cenaze törenine sağlık personelinin denetiminde tekerlekli sandalyede katıldı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen baba Nurettin Kaygusuz, anne Afife Kaygusuz ve abla Melis Kaygusuz tabutun arkasından giderken gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit yakınları, polisin desteğiyle yürüyebildi.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün kahraman meslektaşımız, Şehidimiz Melih Kaygusuz'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başta yüreği yanan kıymetl ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, Kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Meslektaşımız, Şırnak Cizre ilçesinde görev yaptığı esnada meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı; fakat geride şerefli bir hatıra bıraktı. Unutmayalım ki Şehitlik vatan sevgisinin en yüce makamıdır. Bu vesileyle, başta şehit Polis Memuru Melih Kaygusuz olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyoruz" dedi.

Kaygusuz'un naaşı, töreninin ardından ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak Şehidi Polis Memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Şehidi Polis Memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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