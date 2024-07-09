Sırp Kadın Gazze'deki İnsanlık Dramından Etkilenerek Müslüman Oldu - Son Dakika
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Sırp Kadın Gazze'deki İnsanlık Dramından Etkilenerek Müslüman Oldu

Sırp Kadın Gazze\'deki İnsanlık Dramından Etkilenerek Müslüman Oldu

Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın, Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden çok etkilenerek İslam dini hakkında yaptığı araştırma neticesinde Müslüman oldu. Yalçın, Muğla Ula Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Melek' ismini aldı.

09.07.2024 14:21
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Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın, Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden çok etkilenerek İslam dini hakkında yaptığı araştırma neticesinde Müslüman oldu.

Bir süredir Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın (28), Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden çok etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yaptı. Müslüman olmaya karar veren Yalçın, Muğla Ula Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Melek' ismini aldı.

Muğla Müftüsü Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın telkin ettiği Kelime-i Şehadet'i söylerken duygusal anlar yaşayan Melek Yalçın, İslam'ı seçtiği için huzurla dolduğunu belirtti. Yalçın'a, Müftü Tatlı tarafından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Hayatına yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını belirten Melek Yalçın yaptığı açıklamada, Gazze'deki olayların kendisini derinden etkilediğini ve Filistinli Müslümanların inançlarına olan teslimiyetlerini gördükten sonra İslam dini hakkında araştırma yapmaya başladığını söyledi. Bu süreçte İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu keşfettiğini ve Müslüman olma kararı aldığını belirten Yalçın, "İslam'ı seçtiğim için içimde büyük bir huzur ve mutluluk hissediyorum" dedi.

Müftü Ebubekir Tatlı ise, Melek Yalçın'ın Müslüman olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Melek kardeşimiz, İslam'ın barış ve sevgi dini olduğunu keşfederek Müslüman olma kararı aldı. Kendisine huzur ve mutluluk diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sırp Kadın Gazze'deki İnsanlık Dramından Etkilenerek Müslüman Oldu - Son Dakika

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