Sırrı Süreyya Önder’in Cenazesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefinde özellikle son zamanlarda çok büyük bir çaba sarfettiğini biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için bizde elimizden gelen bütün gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Mekanı cennet olsun. Esprileriyle zaman zaman meclisin gerilimler yaşadığı anlarda bile kimsenin beklemediği o çıkışlarıyla o naif o fevkalade insani birleştirici nükteleriyle meclisi gayet güzel yönettiğini biliyoruz. Yurt dışı seyahatlerimde Sırrı Süreyya beye de vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, 'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, hiçbir şeye dokundurtmadık, görevimi sonuna kadar yaptım' diyen vefakar bir arkadaşımızdı. görevini titizlikle yapan bir arkadaşımızdı. Yerine bir arkadaşımız gelecek. İnşallah kim gelecekse başarılı bir hizmet dönemi olmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı hakkında konuşan Kurtulmuş, "Olayın gerçekleştiği ilk dakikalardan itibaren kedisini aradım. Tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk. Böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder'in birleştirici ruhunun atmosferi içerisinde bir araya gelinmişken onu ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız tören arifesinde bu böyle bir saldırı asla kabul edilemez. Kim olursa olsun ne için yapmış olursa olsun bu aslında sadece Özel'in şahsına değil. Hatta kendisine de söyledim. O tokatı o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyoruz. Bu hepimize karşı yapılmış olan saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Hepimizin çok dikkatli çok titiz olmamız lazım. Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin hep birlikte olmamız lazım. Burada büyük görev siyasete düşüyor. Siyaset dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmayı başarırsa inşallah Türkiye büyük mesafe alacaktır" dedi.

"Önemli olan ortak noktaları büyütmek ve güçlendirmektir"

Basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız dostumuz olan biri. Hem sanatçı kimliğiyle hem siyasetçi kimliğiyle Türkiye'de pek çok alanda memleketin hikayelerini taşıyan, memleketin sorunlarıyla ilgilenen bir arkadaşımız dostumuzdu. Bizim için üzüntü verici bir vefat oldu. Yıllardır bir sürü vesile ile sanat, siyaset konuşuruz. Son zamanlarda terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak özelikle meclis mesaisi bittikten sonra gece geç saatlerde bir araya geliyorduk. Uzun istişareler yapıyorduk. Sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Onun da söylediği şey şuydu hep: 'Ecel ölüme manidir. İnşallah bu günleri görelim ondan sonra sağlığımıza bakarız' diyordu. Takdir böyleymiş. O da taktire duaya inanırdı. Geçmişte de birçok süreçte çok yakın bir şekilde çalıştık. Tabii herkesin birbiriyle fikri ayrılıkları olabilir. Bunlara girdiğiniz zaman hiçbir ortak noktada buluşulamaz. Önemli olan ortak noktalara vurgu yapmak ortak noktaları büyütmek ve güçlendirmektir" diye konuştu.

"Özgür Özel'e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Demokrasimize yapılmıştır"

Konuşmasına devam eden Çelik, "Bugün içim kan ağladı. Bir partinin faşistçe bir mesaj bir fotoğraf yayınlaması aslında içimizde nefretin zaman zaman nasıl kol gezdiğini göstermeye çalıştığı gösteriyor. Mezheplerimiz farklı olabilir, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlığı güçlendirmek, demokrasiyi güçlendirmek için gayret sarf edenlerin farklı fikirlere sahip olabiliriz farklı yol ve yordamlara sahip olabiliriz kıymetini bilmek lazım. Bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir nefret saldırısı oldu. Şiddetle lanetliyoruz. Özgür Özel'e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Demokrasimize yapılmıştır. Bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz. O sebeple de lanetliyoruz. Bu tip durumlarda ayrılığa düşmemek lazım. Sen ben yokuz. Biz varız demek lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL