Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor

Yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Yoğun bakım süreci devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Sayın Süreyya Önder'in genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağırılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi. Sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor" denildi. - İSTANBUL