Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı. Allah rahmet eylesin.

03.05.2025 17:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı - Son Dakika

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