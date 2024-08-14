Şişli Belediyesi Mahalle Buluşmaları'na Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şişli Belediyesi Mahalle Buluşmaları'na Başladı

Şişli Belediyesi Mahalle Buluşmaları\'na Başladı

Şişli Belediyesi, vatandaşlarla yapılan Mahalle Buluşmaları etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, vatandaşların taleplerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

14.08.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediyesi, 'Mahalle Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, talepleri ve sorunları dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahalle Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdi. Başkan Şahan, Feriköy, Yayla ve Paşa Mahallesi sakinleriyle dün akşam bir araya geldi. Feriköy Kent Parkı'nda gerçekleşen Mahalle Buluşması'na Şahan'ın yanı sıra Şişli Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilgili mahallelerin muhtarları ve yurttaşlar katıldı. Etkinlikte ilk olarak mahalle sakinlerine belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin memnuniyet testi yapıldı. Mahalle sakinleri, görüşlerini cep telefonlarıyla girdikleri uygulamadan paylaştı. Daha sonra Feriköy, Yayla ve Paşa Mahallesi sakinleri, Başkan Resul Emrah Şahan'a görüş ve taleplerini iletti. Vatandaşların talepleri kentsel dönüşüm, otopark ve ulaşım konularında yoğunlaştı.

100 günde 50 proje

Programda konuşan Resul Emrah Şahan, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından göreve geldikleri ilk 100 günde 50 projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Şahan, "Hesap verebilir, takip edilebilir, vaatlerini vatandaşla yaşayan ve takip eden bir başkan olma sözüm vardı, onu tutmam gerekiyor. İlk 100 günde, 50 proje hayata geçirdik. Projelerimizi sizlerin onaylayabileceği ve takip edebileceği zeminlere taşımaya çalışıyoruz. Yaşadığımız krizler, zorluklar acil çözümler üretmemiz gerektiğiyle ilgili uyarı veriyor. Açtığımız Kent Lokantası, emekliye pazar yardımı ve yarın yapacağımız hizmetler bunun göstergesi. Bu kentin trafiğine, otoparkına, parkına ve çocuklarına ilişkin yatırımları da yapıyoruz. 3 kreşimizin temelini attık. Büyük bir aşevi ve afet koordinasyon merkezimizin temelini çok yakın zamanda atacağız. Mekik uygulaması yaptık; 35 bin Şişlili, bu ücretsiz ulaşımdan faydalandı. Şimdiye kadar 60'a yakın sokakta çocuklarımıza oyun alanı açtık. Biliyoruz Şişli'nin çocukları AVM'lere, evlerinin salonlarına sıkışmış durumdalar. Sadece şu basit etkinlikten bile 25 bine çocuğumuz faydalandı. PERPA'da bir istihdam ofisi açtık. Bu ofisle sadece Şişli'de hedeflediğimiz istihdam, 10 bin. 10 bin kişiye iş bulma hedefimiz var" dedi.

"Kentsel dönüşümle ilgili gerçek bir yol haritası göreceksiniz"

Kentsel dönüşümün büyük ve yapısal bir konu olduğunu aktaran Şahan, seferberlik içeren bir konu olduğuna dikkat çekti. Şahan, "En önemlisi planlar ve kentsel dönüşüm. Bir sihirli değnek yok; dokunalım, kentsel dönüşüm olsun. Ben şehir plancısıyım; İki başkan yardımcısı arkadaşım şehir plancısı. Şişli Belediyesi'nin teknik kadrosu çok iddialı, çok güçlü. Önümüzdeki dönem planlama ve kentsel dönüşümle ilgili gerçek bir yol haritası göreceksiniz. Fakat burada size, bize ve bakanlığa görev düşüyor. Biz, KENTHAŞ şirketimizle bunun moderasyonunu üstleneceğiz. Danışmanlığını yapacağız, sizlere anlatacağız. Planlarla belli avantajlar sağlıyoruz. Bu avantajların da dönüşümü hızlandıracak faktörler olduğunu biliyoruz. İki ay boyunca çok yoğun bir çalışma olacak. Sonra gelip buradan anlatacağız. Mahmut Şevket Paşa ve Kuştepe'de, 'Şişli Yerinde Güçlü' ofislerini tuttuk ve açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her projede zemin altı otopark düşünüyoruz"

Projelerinin tamamında zemin altı otoparklar yapacaklarını belirten Şahan, "Otopark konusu hepimizin gündemi. Şişli'de, bu alan gibi ürettiğimiz tüm projelerde, zemin altı otopark düşünüyoruz. Bu dönem, 4 bin 500 araca yakın otopark projesini hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi, Şişli, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi Mahalle Buluşmaları'na Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Mahalle Buluşmaları'na Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement