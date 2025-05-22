Şişli Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Denetim - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Denetim

Şişli Belediyesi\'nden Kurban Bayramı Öncesi Denetim
22.05.2025 14:09  Güncelleme: 14:16
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Şişli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban satış ve kesim yerlerinde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Denetim ekipleri, sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yapıldığından emin olmak için hayvanları kontrol etti ve gerekli standartların sağlandığını denetledi.

Şişli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yaptı.

Şişli Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden veteriner hekimler ile müftülük görevlileri ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim ekibi, Şişli'de belirlenen 3 ayrı kurban satış ve kesim noktasında detaylı kontroller gerçekleştirdi. Adak ve kurban Satış Merkezlerinde gerçekleşen denetimlerde ekipler, hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını denetlerken kesimhane alanında da hijyen standartları kontrol edildi. Kontrollerde; halk sağlığı, çevre temizliği ve dini kurallara uygunluk kriterleri esas alınıyor. Ayrıca Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu ile sevk belgeleri de titizlikle inceleniyor. Aşısı eksik veya sağlıksız hayvanlar, İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Canlı Hayvan Pazarı veya belediyenin belirlediği alanlarda karantinaya alınıyor.

Ayrıca yapılan denetimlerle hem halk sağlığının korunmasını hem de çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlandığı belirtildi. Vatandaşlara, yalnızca izinli ve denetimden geçmiş noktalardan kurbanlık almaları uyarısında bulunuldu. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ise Şişli Belediyesi'ne ya da İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vermeleri istendi.

Şişli'de bulunan 3 kurban satışı ve kesim noktalarının adresleri şu şekilde:

-Merkez Mahallesi Huzur Sokak No: 55

-Kuştepe Mahallesi Yeşilce Caddesi No: 23/A

-Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 51 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Denetim - Son Dakika

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