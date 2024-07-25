Şişli Belediyesi Üniversite Tercihleri ve Kariyer Günleri Düzenliyor

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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih dönemindeki öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Habitat Üniversite Tercihleri ve Kariyer Günleri" adı altında ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Şişli Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Şişli'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Habitat Yaşam Merkezi'nde "Habitat Üniversite Tercihleri ve Kariyer Günleri" adıyla ücretsiz hizmet veriyor. Üniversite adayları, alanında uzman eğitimciler ve rehber öğretmenler eşliğinde yapılan bire bir görüşmelerde tercih listelerini ve kariyer hedeflerini planlıyor. Etkinlik kapsamında tercih dönemindeki sunulan bilgiler ve yapılan etkinliklerle öğrencilerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri hedefleniyor.

Program kapsamında düzenlenen seminere Prof. Dr. Erhan Erkut ile eğitim analisti Turgay Polat'ın yanı sıra alanında uzman olan öğretmenler ve rehberler katıldı. Seminerde konuşan Erkut ve Polat, tercih süreçleri ve kariyer planlamaları konusunda öğrencilere destek oldular.

Polat: Eğitim Maliyeti 3 yılda 14 binden 37 bin liraya çıktı

Turgay Polat, "Şişli Belediyesi olarak buradaki öğrencilere sağlamış olduğumuz sınava hazırlık sürecinin sonucunda da bu desteği almak istediler. Öğrenciler birçok üniversite geziyorlar, fuarları geziyorlar; tabii tercih danışmanlığı alıyorlar. Eninde sonunda yine hazırlandıkları yer olan, mekana gelip tercih listelerini göstermek istiyorlar. Üç sene önce İstanbul'da bir öğrencinin okuma maliyeti 14 bin lira iken şimdi 37 bin lira. Dolayısıyla bir öğrencinin burada gelip okuması çok zor. Konaklama imkanı, eğer il dışından geliyorsanız, il içinden geliyorsanız oradaki yaşam masrafları da artık sorulmaya başlandı. Eskiden bunlar sorulmazdı" dedi.

Erkut: Katıldığın etkinlikler de üniversite eğitimi kadar kıymetli

Erhan Erkut da "Gittiğin üniversite, hangi program olduğu o kadar önemli değil, her şey sende bitiyor. Gönüllü çalışmaların, STK'lar, öğrenci kulüpleri, spor takımları, katıldığın etkinlikler, yaptığın projeler en az aldığın üniversite eğitimi kadar kıymetli" ifadelerini kullandı.

28 Temmuz'a kadar sürecek

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre bugün başlayan YKS tercihleri, 2 Ağustos'ta sona erecek. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ise İBB Habitat Yaşam Merkezi'nde 28 Temmuz'a kadar devam edecek.