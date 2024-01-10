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Sivas Belediyesi, mezar yeri ve cenaze işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Sivas Belediyesi, mezar yeri ve cenaze işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının mezar yeri ücretlerine yapılan zamın tepkileri sürerken, Sivas Belediyesi mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Sivas Belediyesi yıllardır talepte bulunan tüm yakınlarına vefat edenlere ücretsiz mezar yeri tahsis ediyor ve ölüm anından defin anına kadar tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak karşılıyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mezarlıkların önemini vurgulayarak, hemşerilerinin zor zamanlarında yanlarında olduklarını belirtti.

Sivas Belediyesi, mezar yeri ve cenaze işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor
10.01.2024 - 09:25,
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının mezar yeri ücretlerine yüzde 54.15 oranında zam yapmasıyla doğan tepkiler sürerken Sivas Belediyesi mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sivas Belediyesi yıllardır talepte bulunan tüm yakını vefat ederlere ücretsiz mezar yeri tahsis ediyor. Ayrıca ölüm anından defin anına kadar tüm cenaze işlemleri Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gideriliyor. Yakını ölenler hiçbir ödeme yapmadan, hiçbir işlemle ilgilenmeden sadece acılarını yaşayıp yaslarını tutuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ölüm anından defin sonrasına kadar, mezar yeri dahil tüm hizmetlerin ücretsiz olarak karşılandığını belirterek, "Sivas Belediyesi olarak hemşerilerimizin huzuru, mutluluğu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çalışmalarımızdan birisini de Mezarlıklar Müdürlüğü çatısı altında yürütüyoruz. İnsanoğlu ölümlüdür, hemşerilerimiz bir gün emanetini Rabbine teslim ettiği zaman, o zor zamanlarında yanlarında oluyoruz. Yakını vefat eden bir hemşerimiz bize ulaştığı andan itibaren ekiplerimiz cenazenin evinden veya hastaneden alınmasından, defin ve defin sonrası işlemlerine kadar tüm hizmetleri yürütüyor. Ölüm haktır, hepimizin başına gelecek, buna hazırlıklı olmamız lazım. Mezarlıklarımızda önemsediğim bir alan. Mezarlıklarımızı da hemşerilerimize ücretsiz olarak ücretsiz olarak tahsis ediyoruz. Böylesine zor bir anda farklı sıkıntılarla uğraşmadan, sadece yakınının acısını ve sayısı tutması için ekiplerimiz ölüm anından defin sonrasına kadar tüm işlemleri gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığında mezar taşından çevre düzenlemesine kadar tüm işlemler yine Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştiriyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi, mezar yeri ve cenaze işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor - Son Dakika


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