Sivas Belediyesi, uyarılara rağmen 6 noktadaki izinsiz atık ve hurdaya el koydu - Son Dakika
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Sivas Belediyesi, uyarılara rağmen 6 noktadaki izinsiz atık ve hurdaya el koydu

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Sivas Belediyesi, uyarılara rağmen 6 noktadaki izinsiz atık ve hurdaya el koydu
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Sivas Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan izinsiz atık ve hurda toplama faaliyetlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uyarılara rağmen aykırılığın giderilmediği 6 noktadaki izinsiz atık ve hurdaya ortak saha çalışmasıyla el konuldu.

Sivas Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan izinsiz atık ve hurda toplama faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sivas Belediyesi, kent genelinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan izinsiz hurda ve atık faaliyetlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda; Zabıta, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ortak saha çalışması gerçekleştirildi.

Daha önce yapılan uyarılara rağmen aykırılıkların giderilmediği 6 farklı noktadaki izinsiz atık ve hurda malzemelere el konuldu. Çalışmayla birlikte çevre kirliliğinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Sivas için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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