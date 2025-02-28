Sivas Belediyesi Yeni Halk Otobüslerini Hizmete Sundı - Son Dakika
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Yerel

Sivas Belediyesi Yeni Halk Otobüslerini Hizmete Sundı

Sivas Belediyesi Yeni Halk Otobüslerini Hizmete Sundı

Sivas Belediyesi, toplu ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla 12 metre uzunluğunda iki yeni halk otobüsünü tanıttı. Başkan Adem Uzun, daha büyük otobüslerle Sivas halkının ulaşımında yaşanan sıkıntıları azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

28.02.2025 12:52  Güncelleme: 12:59
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Sivas Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılmak üzere 12 metre uzunluğunda iki yeni halk otobüsünü araç filosuna kattı.

Sivas Belediyesi, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmek adına iki yeni halk otobüsü aldı. Sivas Belediyesi Halk Otobüsleri Kooperatifi için temin edilen yeni otobüsler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve birim müdürlerinin katıldığı tanıtım etkinliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sivas Belediye Başkanı Uzun yaptığı açıklamada, "Sivas halkının en çok muzdarip olduğu sorunlardan birisi de toplu taşıma ile ulaşım sorunuydu. Otobüslerin küçük olmasından dolayı vatandaşlarımızdan ciddi bir şekilde şikayet alıyorduk. Bu şikayetlerin önüne geçebilmek için biz de çalışmamızı yaptık ve otobüslerimizin boyunu 8,5 metreden 12 metreye çıkardık. Halk Otobüsleri Kooperatifi ile görüşmeler yaptık ve onlar da elini taşın altına koydu. Sivas Belediyesi olarak bizler de destek olarak iki tane 12 metrelik halk otobüsünü bugün itibarıyla Sivas halkının hizmetine sunduk. Bu proje bize pilot bir uygulama olacak ve istediğimiz sonuca ulaşırsak bu 12 metrelik otobüslerin sayısını da arttıracağız. İnşallah bu iki otobüsle başladığımız projemizde otobüs sayısını daha sonrasında 5-10 çıkaracağız. Önümüzdeki hafta itibarıyla kapalı durakların sayılarını da arttıracağız" diye konuştu.

Başkan Uzun, daha sonra şoförlerin de içinde olduğu yeni otobüslerden birisine binerek kentte kısa bir tur attı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi Yeni Halk Otobüslerini Hizmete Sundı - Son Dakika

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