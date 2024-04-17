Sivas ile İstanbul Arasında Aktarmasız YHT Ekspres Seferleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas ile İstanbul Arasında Aktarmasız YHT Ekspres Seferleri Başlıyor

Sivas ile İstanbul Arasında Aktarmasız YHT Ekspres Seferleri Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını duyurdu. Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesinden bu yana 971 bin kişi seyahat etti. Yolculardan gelen talepler doğrultusunda Sivas-İstanbul seferleri de aktarmasız olarak gerçekleştirilecek.

17.04.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de demiryollarında yapılan yatırımlar ve atılımlar sayesinde ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, hızlı tren projeleri, mevcut demiryollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demiryolu sanayisinin geliştirilmesinde bakanlık olarak duraksamadan çalıştıklarını ifade etti. Uraloğlu, vatandaşların güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı ve konforlu ulaşımını sağlayabilmek için demiryolları yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Ankara-Sivas YHT hattını 1 yılda 971 bin kişi kullandı

Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı'nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düştüğünü anımsatan Bakan Uraloğlu, Ankara- Yozgat arasının da 1 saat düştüğünü söyledi. Güzergah üzerinde bulunan 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen Yüksek Hızlı Tren ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti" dedi.

4 Mayıs İtibariyle YHT ile Sivas-İstanbul aktarmasız ekspres başlıyor

Sivas ve Ankara'dan Yüksek Hızlı Trenler ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlandığının müjdesini veren Uraloğlu, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas' a 15.58' de varacak, Sivas' tan 13.00' da hareket edecek ve İstanbul' a 20.08' de ulaşacaktır" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul, Ankara, Sivas, Yht, Ulaşım, İstanbul, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas ile İstanbul Arasında Aktarmasız YHT Ekspres Seferleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ömer Yılmaz: Temeli bulun ne kadar göç olmuş 0 0 Yanıtla

18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas ile İstanbul Arasında Aktarmasız YHT Ekspres Seferleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement