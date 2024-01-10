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Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında Türkiye'de 36. sırada - Son Dakika
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Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında Türkiye'de 36. sırada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin 'koruyucu aile' istatistiklerini paylaştı. Sivas'ta aile içi şiddet, ailenin ekonomik durumunun yetersizliği, istismar gibi nedenlerle devlet tarafından koruma altına alınan çocukların bakımlarını üstlenen koruyucu ailelerin sayısı 57 olarak açıklanırken bu ailelerin yanındaki çocuk sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı sıralamasında Türkiye'de 36. sırada yer aldı.

Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında Türkiye\'de 36. sırada
10.01.2024 - 18:08,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin "koruyucu aile" istatistiklerini paylaştı.

Sivas'ta aile içi şiddet, ailenin ekonomik durumunun yetersizliği, istismar gibi nedenlerle devlet tarafından koruma altına alınan çocukların bakımlarını üstlenen koruyucu ailelerin sayısı 57 olarak açıklanırken bu ailelerin yanındaki çocuk sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Bazı ailelerin birden fazla çocuğu "koruyucu" olarak üstlendiği Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı sıralamasında Türkiye'de 36'ncı sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl koruyucu aile olmak için Sivas'ta yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 373 olarak açıklandı. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının en fazla olduğu il bin 215 çocuk ile İstanbul olurken en az olduğu il de 3 çocuk ile Kars oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Sivas, Aile İçi Şiddet, Yerel, Güncel, Son Dakika

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