Sivas Madımak Olayları'nın 32. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Sivas Madımak Olayları'nın 32. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Sivas Madımak Olayları\'nın 32. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
02.07.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
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Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Madımak Olayları'nın 32. yıl dönümü, düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, kayıplar anıldı ve birlik mesajları verildi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 32. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, günümüzde Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı. Bırakılan karanfilin ardından basın açıklaması düzenlendi.

"Bizler kardeşiz"

Açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, "Bizler kardeşiz. Bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok. Bizler komşu olarak bu mahallelerde, bu şehirde büyüdük. Burada o günün acı olayıyla beraber vefat eden 33 vatandaşımıza ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Başbağlar köyümüzde de bir acı olay yaşamıştık. Ben orada da vefat eden kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar dilerim. Biz bu topraklarda bir ve kardeş olarak her zaman, her daim omuz omuza yaşayacağımızı, birbirimize güveneceğimizi ve asla dışarıdan birilerinin operasyon yapmasına da müsaade etmeyeceğimizi de buradan tekraren ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz"

Vali Yılmaz Şimşek ise, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, "32 yıl önce bu mekanda yaşanan acı olayın yıl dönümü vesileyle buradayız. Öncelikle burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tabii bu acı hepimizin acısı. Ailelerin değil, belli bir kesimin değil, tüm Sivas'ın acısı, ülkemizin acısı ve bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Temennimiz bu acıların bir daha yaşanmamasıdır" dedi.

"32 yıl önce canlar kaybettik"

Belediye Başkanı Adem Uzun, o dönemde Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde bütün bunların üstesinden geldiğini söyleyerek, "Burada 32 yıl önce 33 canımızı kaybettik. 32 yıl önceye baktığımız zaman ülke açısından birçok karanlık olayın yaşandığını görüyoruz. O dönemde Türk milleti birlik beraberlik içerisinde bütün bunların üstesinden gelebilmiştir. Bu süre içerisinde baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti, bütün yaşamış olduğu sancılı dönemlere rağmen güçlü bir şekilde ve dimdik ayakta kalmayı becermiştir. Madımak olayında hayatını kaybeden insanlarımız bize bir şeyi gösteriyor. Bu topraklarda birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün ne kadar kıymetli olduğunu bize net bir şekilde göstermektedir" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Madımak Olayları'nın 32. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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