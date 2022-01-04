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Covid-19 mercek altına alınacak - Son Dakika

Covid-19 mercek altına alınacak

04.01.2022 12:22

Covid-19 mercek altına alınacak Sivas'ta Covid-19 hastalığı geçirenlerin mevcut durumunu belirleyip, hastalığa bağlı komplikasyonların multidisipliner şekilde takip edilmesi, gerekli durumlarda erken dönem müdahalesinin yapılması amacıyla kurulan Covid-19 Takip Merkezi açıldı.

Covid-19 mercek altına alınacak

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 hastalığı geçirenlerin mevcut durumunu belirleyip, hastalığa bağlı komplikasyonların multidisipliner şekilde takip edilmesi, gerekli durumlarda erken dönem müdahalesinin yapılması amacıyla kurulan Covid-19 Takip Merkezi açıldı.

Konu ile ilgili bilgiler veren Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ragıp Sarıismailoğlu, "Sivas Numune Hastanesi olarak Post covid polikliniğimiz hizmetine başladı. İki yılı aşkın süredir COVID-19'la tüm dünyayla birlikte ülkemizde de mücadele devam ediyor. İki yıl önceki sürece baktığımız zaman oldukça yol alındı. Aşılar başta olmak üzere bu hastalığa karşı artık iki yıl öncesine göre daha güçlüyüz. İki yıl önce tanıştığımız hastalıkta gün gün yeni şeyler öğrendik. Hastalığın kendi semptomları da gün gün değişti. Kuluçka süreleri değişti, mutasyonlar gelişti, hastalığın bireylerde oluşturduğu tablolar zamanla değişim gösterdi. Bu değişimin akut dönemdeki bulgularına bir şekilde alıştık. Bunun tedavi süreçlerini de yönettik fakat şimdi gördük ki bunun uzun dönem etkilerini de yaşamaya başladık. Hem psikolojik açıdan hem fiziksel açıdan hem de iç organlarda yapmış olduğu tahribat açısından uzun dönem etkilerini de hastalarımızda görmeye başladık. Sağlık Bakanlığımız COVID-19 sonrası yoğun bakım veya servislerde yatarak tedavi görmüş hastaların uzun dönemde kas eklem ağrıları, uyku bozuklukları gibi multidisipliner sorunlarına yönelik Post covid poliklinikleri projesini hayata geçirdi. Buradaki amacımız, yoğun bakımda veya serviste yatmış COVID-19 hastalarının polikliniğimize başvurarak multidisipliner şekilde ileri tetkik ve tedavilerinin planlanmasıdır" dedi.

Covid-19 artık yakından takip edilecek

Takip Merkezi'nin çalışma şeklini anlatan Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Sarıismailoğlu, "COVID-19 geçirmiş ve yatmış hastaları telefonla arıyoruz, kontrollere çağırıyoruz, geliş günü 1. ay, 3.ay, 6.ay ve 12.ayda semptomlarına, bulgularına yönelik olarak takiplerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde hem semptomlarının gelişimini gözlemlemiş oluyoruz, hem de COVID-19'a bağlı gelişen kronik rahatsızlıklarının çözümlerine yönelik olarak multidisipliner yaklaşım gerçekleştirmiş oluyoruz. Merkezimizde bunun için Aile Hekimi Uzmanımız görevli. Aile hekimimizin önderliğinde kurmuş olduğumuz COVID-19 Takip Merkezimizde hemşiremizle birlikte hastanemizde yatmış, taburcu olmuş yoğun bakım ya da servis hastalarımızı çağırarak, COVID-19 sonrasındaki semptomlarına yönelik olarak değerlendirmesini yapıyoruz. Uygun bir anamnez, fiziki muayene sonrasında hekimimiz uygun gördüğü branşlara konsültasyonlarını da tamamlayarak hastanın kliniği hakkında genel bir izlenime sahip oluyor. Bu şekilde COVID-19 sonrası uzun dönem etkilerini hem takip etmiş, hem de multidisipliner olarak değerlendirmiş, takibini yapmış oluyoruz. Bu şekilde COVID-19 hastalığının uzun dönemde nasıl etkiler yaratacağının takibini ve şikayetlerin giderilmesinde neler yapılabileceğini görmüş oluyoruz" dedi.

Taburcu olan hastalarda takip edilecek

Takip Merkezi'nin poliklinik işleyişi hakkında bilgiler veren Poliklinik sorumlusu Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ümmügülsüm Kesler, "Covid 19 Takip Merkezinde Covid 19 tanısı almış, hastanede tedavisi yapılmış ve tamamlanmış hastaların özellikle yoğun bakım hastalarının taburculuk sonrası takiplerini yapıyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla randevu usulü çalışıyoruz. Randevu saatinde polikliniğimize gelen hastamızı hemşire hanım karşılıyor. Öncelikle vital bulgular dediğimiz hastanın ateş, nabız, tansiyon ve solunumunu alıyoruz. Sonrasında ayrıntılı fizik muayenesini yapıyoruz. Sistem sorgulaması yaparak hastanın gerekli kan tahlillerini tetkiklerini istiyoruz. Gerek gördüğümüzde ilgili branşlardan konsültasyon istiyoruz. Hastanın tahlil, tetkik ve konsültasyon sonuçlarını değerlendirerek, hastanın bir sonraki kontrol randevusunu oluşturuyoruz" dedi.

Covid-19 mercek altına alınacak
Covid-19 mercek altına alınacak
Covid-19 mercek altına alınacak

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Sivas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Covid-19 mercek altına alınacak - Son Dakika


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