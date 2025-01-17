Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Tatile Girdi - Son Dakika
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Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Tatile Girdi

Sivas\'ta 108 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Tatile Girdi

Sivas'ta 108 bin 981 öğrenci, 689 okulda karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı. Vali Yılmaz Şimşek, karne dağıtım programında öğrencilere karnelerini vererek tatil önerilerinde bulundu.

17.01.2025 17:29  Güncelleme: 17:36
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SİVAS'ta 108 bin 981 öğrenci karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta 689 okul ve 6 bin 307 derslikte eğitim gören 108 bin 981 öğrenci karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel İdare İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Okulun 1'inci sınıf öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı ile karşılanan Vali Şimşek, sınıflara geçerek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Maarif eğitim modeli kapsamında bu yıl ilk kez 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan Gelişim Raporlarını minik öğrencilere veren Vali Şimşek, diğer sınıfları da gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Şimşek, ara tatili iyi geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini ve kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vali Şimşek "Yoğun bir emeğin, azmin ve başarının dolu dolu geçtiği bir dönemi daha geride bıraktık. Hepinizi gayretleriniz ve özveriniz için gönülden tebrik ediyorum. İkinci dönem enerjinizi yenileyerek buluşmak dileğiyle" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek, okul ziyaretinin ardından evde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Turan Emre Şahinol ile evde eğitim gören 5'inci Sınıf öğrencisi Göktürk Takcı'yı da hanelerinde ziyaret ederek karnelerini verdi.

Haber: Arife Defne DOĞAN/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 108 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Tatile Girdi - Son Dakika

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