Sivas'ta Bir Kitap Satıcısı: "Öğrenciler Aralarında Para Toplayıp, Bir Kitap Alıp, Aralarında Dönerek Okumaya Başladılar" - Son Dakika
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Sivas'ta Bir Kitap Satıcısı: "Öğrenciler Aralarında Para Toplayıp, Bir Kitap Alıp, Aralarında Dönerek Okumaya Başladılar"

01.06.2022 18:24
Sivas'ta Bir Kitap Satıcısı: "Öğrenciler Aralarında Para Toplayıp, Bir Kitap Alıp, Aralarında Dönerek Okumaya Başladılar"

Sivas’taki bir kitapevinde çalışan Lütfiye Aydoğan, öğrencilerin kitap fiyatlarını öğrendikten sonra almadan geri döndüklerini söyledi. Aydoğan, "Sürekli gelen öğrencilerimiz var. Artık aralarında para toplayıp bir kitap alıp aralarında dönerek okumaya başladılar. Cep boy kitaplar çıktı fiyatı daha uygun diye onları alıyorlar" dedi.

Sivas'taki bir kitapevinde çalışan Lütfiye Aydoğan, öğrencilerin kitap fiyatlarını öğrendikten sonra almadan geri döndüklerini söyledi. Aydoğan, "Sürekli gelen öğrencilerimiz var. Artık aralarında para toplayıp bir kitap alıp aralarında dönerek okumaya başladılar. Cep boy kitaplar çıktı fiyatı daha uygun diye onları alıyorlar" dedi.

Sivas'taki bir kitapevinde çalışan Lütfiye Aydoğan, öğrencilerin aralarında para toplayarak kitap aldıklarını söyledi. Aydoğan şöyle konuştu:

Artan kitap fiyatları müşteriyi çok etkiliyor. Gelip bakıp, alamadan dönen çok olmaya başladı. Sürekli gelen öğrencilerimiz var. Artık aralarında para toplayıp bir kitap alıp aralarında dönerek okumaya başladılar. Cep boy kitaplar çıktı, fiyatı daha uygun diye onları almaya çalışıyorlar. Onun haricinde öğretmenlerin önerdiği ya da üniversiteden gelen öğrencilerin, arayıp aralarında paylaşıp ders çalıştığı kitaplar olmaya başladı" dedi.

"DURUM ÇOK ÜZÜCÜ"

Aydoğan, durumun çok üzücü olduğunu belirterek, "Bir kitabın 60-70 lira olması çok çok fazla sıkıntı. Öğrenci harçlığını nasıl biriktirecek ya da burs alıyorsa bile onun ne kadarını kitaba ayırabilecek, nasıl okuyacak bu beni çok üzüyor. Eğitim sonuçta bu bir hak, özgürlükse eğer bunda daha farklı bir yaklaşım olması gerekiyor. Asgari ücrete zam yapmaktansa fiyatları aşağıya çeksinler istiyorum. Her zamdan sonra yeni bir zam geliyor ve değişen hiçbir şey olmuyor" şeklinde konuştu.

"KİTAP FİYATLARI ARTTI, OKUYAMIYORUZ"

Sivas'ta Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan Hüseyin ve Görkem de artan kağıt ve kitap fiyatlarından dolayı kitap alamadıklarını bu yüzden ikinci el kitaplara yöneldiklerini söyledi. Öğrenci Hüseyin, "Notlarımızı da kağıt olarak alıyoruz, kağıt fiyatlarında aşırı artma var. Kitapları, kitapçılardan bakıyoruz internetten sipariş ediyoruz veya ikinci ele yöneliyoruz çünkü çok fazla fiyat artışı var, okuyamıyoruz. Devlet bu konuda öğrencilere, özellikle 18 yaş altı veya üniversite öğrencilerine bir destek verebilir. Aylık herkese 30 TL'lik bir bütçe ayırabilir. Kitapları alıp kasada fiyatını öğrenince geri bıraktığımız zamanlar oldu. Bazen de fiyatına bakıp kasaya gitmemeyi tercih ediyoruz. Kitaplarımızı birbirimize daha çok veriyoruz çünkü yeni kitap almaktansa bir kitabı üç kişi okumayı, dönüşümlü okumayı tercih ediyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

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