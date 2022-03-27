Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

27.03.2022 09:47
Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Ramazan ayına kısa süre kala Sivas'ta vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla hummalı çalışma başlatıldı.

Ramazan ayına kısa süre kala Sivas'ta vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla hummalı çalışma başlatıldı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından başlatılan çalışma dahilinde camilerde halı yıkama, temizlik ve dezenfektan işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Sultan Şehir Sivas'ımızdaki camileri 11 Ayın Sultanı Ramazan'a hazırlıyoruz. Temizlik İşleri ekiplerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de tüm camilerimizde Ramazan öncesi başlattığı temizlik çalışmasıyla ibadethanelerimizi pırıl pırıl hale getiriyor" paylaşımında bulunuldu. - SİVAS

Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

YORUMLAR
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Sivas Belediyesi, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor - Son Dakika


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