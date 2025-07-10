Sivas\'ta Çikolata ile Satranç Eğlencesi

Sivas'ta bir annenin ürettiği satranç taşı şeklindeki çikolatalar, oynayanları tatlı bir tecrübe sunuyor.

Sivas'ta özel güvenlik olarak çalışan Tülin Gülşen çocuğunun alerjik sorunları nedeniyle çikolata yiyememesinden dolayı katkı maddesiz çikolata üretmeye başladı. Bir süre evinde çikolatalar üreten Gülşen, kendi işyerini açmaya karar verdi. Katkı maddesiz çikolata üretimi yaparak insanların beğenisine sunan Tülin Gülşen, farklı konseptler oluşturarak çocuklara sağlıklı çikolatalar yedirmeyi amaçladı. Çocukların hem oyun oynayarak çikolata tüketmesini isteyen Tülin Gülşen, çikolatadan satranç takımı yaptı. Tamamen çikolatan yapılan satranç takımı ile çocuklar hem eğlenirken hem de doyasıya çikolata tüketiyor.

"Hem oyun oynuyorlar hem de yendikleri taşları yiyorlar"

Tülin Gülşen, "Oğlum alerjik hastalıkları olan bir çocuk ona nasıl sağlıklı çikolatalar yedirebilirim diye düşünürken hobi olarak başladığım bu işe daha sonra meslek haline getirdim. İnsanların ilgini çekmek için ne yapabilirim diye düşünürken satrançtan çikolata yapmak ortaya çıkan bir fikirdi. Bu konsepti babalar gününde yaptığım bir çalışmaydı. Buraya gelen müşteriler tarafından çok sevildi, hem oyun oynuyorlar hem de yendikleri taşları yiyorlar. Bir çikolatanın yapım süreci aşama aşama ilerliyor. El yapımı ve içlerinde katkı maddesi olmadığı için sürecimiz 1 günümüzü alıyor. Kalıp temizliğinden, dondurma sürelerine, temperleme süresinin hızı her şey derece ve ısıyla alakalı olduğu için bir insanın 1 gününü alabiliyor. Görenler ilk başta çikolata olduğuna inanamıyorlar daha sonrasında çok beğeniyorlar" dedi. - SİVAS