Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt çalışması yapan bir işçi, elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardım sesini duydu. Kedinin yardım çığlıklarına dayanamayan işçi, hayatını hiçe sayarak tırmandığı direkten kediyi kurtardı.

Sivas Organize Sanayi Sitesi'nde görevli işçi Muhammed Karahan, asfalt çalışması sırasında elektrik direğinden gelen kedi sesini duydu. Direğe baktığında kedinin sıkışarak mahsur kaldığını fark eden Karahan, durumu ekiplere bildirdi. Ancak kedinin yardım seslerine dayanamadığını ifade eden Karahan, ekiplerin gelmesini beklemeden kendi imkanlarıyla elektrik direğine çıktı. Hayatını riske atan işçi, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Karahan, kurtardığı kedinin artık yanından ayrılmadığını ve onu beslemeye başladığını belirterek kediyi sahipleneceğini ve bundan sonra bakımını üstleneceğini ifade etti.

Kedilerin Allah'ın emaneti dilsiz canlılar olduğunu ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Muhammed Karahan, "Sanayide asfalt çalışması yaptığımız esnada kedinin sesinin duyduk. Baktığımızda kedi elektrik direğinde asılı kalmıştı. Ekiplere haber verdikten sonra vicdanım rahat etmedi ve bekleyemedim. Kendi imkanlarımla elektrik direğine çıkarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardım. Kurtardıktan sonra da yanımdan ayrılmadı besliyorum. Artık bu kedi benim bir dostum oldu. Kediler bize Allah'ın gönderdiği dilsiz canlılar, onlara sahip çıkmalıyız. Elektrik direğinde görünce ben de kayıtsız kalamadım. Elektrik direğine çıkarak kendi hayatımı tehlikeye attım ama kedinin can çekişmesini, yardım istemesini duyunca dayanamadım. Artık kediyi ben besleyeceğim" diye konuştu.