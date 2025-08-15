Sivas\'ta İsrail Saldırılarına Protesto Yürüyüşü

Sivas'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe yoğun katılım oldu.

Sivas'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Sivas Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş, tren garı önünden başlayarak kent meydanında sona erdi. Yürüyüş esnasında tekbir getirilerek, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar atıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu yürüyüşe AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu yürüyüşte, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Yürüyüşe katılan Fikri Demirci, destek için burada olduklarını belirterek, "Filistin'e, Doğu Türkistan'a destek için bu yürüyüşe katıldık. Rabbim onlara şehadet şerbeti ile yıkanmayı nasip etsin. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun" dedi.

"İnsanların duyarlı olması lazım"

Yürüyüşe katılan Zehra Demir ise, "Oradaki vahşete kimsenin sesi çıkmıyor. Şu an bizim yapabileceğimiz bir şey yok ama insanların daha duyarlı olması lazım" diye konuştu. - SİVAS