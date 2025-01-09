Sivas'ta 'Okul ve Cami Buluşmaları' Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta 'Okul ve Cami Buluşmaları' Devam Ediyor

Sivas\'ta \'Okul ve Cami Buluşmaları\' Devam Ediyor

Müftü Altunkaya, Sivas'ta öğrencilerle 'Üç Aylar ve Kudüs' konferansı düzenledi.

09.01.2025 17:22
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Sivas İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen "Okul ve Cami Buluşmaları" Projesi kapsamında gençlerle buluşma etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek "Üç Aylar ve Kudüs" konulu konferans verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin üç aylarını tebrik eden Müftü Altunkaya, "Rahmet mevsiminin esintileriyle üzerimize doğan üç aylar, Recep ayının bereketi, Şaban ayının rahmeti ve Ramazan-ı Şerif'in mağfiretiyle hepimize kutlu olsun. Bu müstesna aylara bizleri ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Üç aylar hepimiz için şimdiden mübarek olsun" dedi.

İnsanlık tarihi ve İslam medeniyeti açısından büyük bir öneme sahip olan Kudüs hakkında öğrencilere bilgi veren Altunkaya, "Kudüs, insanlığın kadim şehridir; mübarek, mukaddes ve harem bir beldedir. İslam'ın ilk kıblesi olan bu kutsal şehir, tarihte pek çok peygambere ev sahipliği yapmıştır. Kudüs, sıradan bir toprak parçası değildir; taşında ve toprağında nice peygamberin aziz hatırası vardır. Kudüs ve Mescid-i Aksa, Peygamberimizin bizlere emanetidir. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, tüm dünya Müslümanlarının gözbebeği ve insanlığın ortak değeridir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 'Okul ve Cami Buluşmaları' Devam Ediyor - Son Dakika

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