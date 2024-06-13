Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri artırdı

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7/24 esaslı denetim faaliyetlerini sürdüren Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, et ve et ürünleri üreten ve satan işletmeler ile unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerine yönelik resmi kontrollerini artırdı.

Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma hazırlama işleminde artacak yoğunluk nedeniyle hijyen koşullarının sağlanması ve sürdürülmesinde gelişebilecek olumsuzlukların kontrol altına alınması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Denetimler devam edecek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yürütülen kontrol ve denetimlerin yanı sıra tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, 174 Alo Gıda Hattı'nı kullanmaları önem arz etmektedir. Her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle değerlendirilerek tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasına ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bayram süresince nöbetçi zehirlenme ekibimiz 24 saat hizmette olup vatandaşlarımızın şikayetleri değerlendirilecek, güvenilir gıda kapsamında yürüttüğümüz denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS