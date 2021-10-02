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Sivas TEKNOFEST 2024'e talip - Son Dakika

Sivas TEKNOFEST 2024'e talip

02.10.2021 13:19
Sivas TEKNOFEST 2024'e talip, System.String[]

Sivas TEKNOFEST 2024'e talip Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TEKNOFEST24'un kentte yapılması için başvurularda bulanacaklarını söyledi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TEKNOFEST24'un kentte yapılması için başvurularda bulanacaklarını söyledi.

Sivas TEKNOFEST 2024'e talip

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TEKNOFEST24'un kentte yapılması için başvurularda bulanacaklarını söyledi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TEKNOFEST24'un kentte yapılması için başvurularda bulanacaklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Uzay ve Teknoloji Festivali Yarışması ERB Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3.'sü olan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti. Başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Başkan Bilgin öğrencilerin talebi üzerine Sivas'a bir drone eğitim pisti kazandıracaklarını ifade ederek 2024 TEKNOFEST'in ilde gerçekleştirilmesi için gerekli başvuruların yapılacağını söyledi. Başkan Bilgin öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

"Sivas adını TEKNOFEST'te sıklıkla duyurmuştuk"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı açıklamada, "Geçen yıl birincilikle dönen öğrencilerimiz bu yılda üçüncülük kazanarak yine bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi burada derece girmek önemli ancak asıl önemli olan irade ortaya koyabilmek. Geleceğimize Milli Teknoloji hedefini benimsemiş, sadece teknolojiyi iyi kullanan nesiller değil geliştirebilen, üreten hatta ihraç eden bir gençlik vizyonunu öğretmenlerimizde görmek ve öğrencilerimize de bunu aşılamak bizler için geleceğimiz için çok daha önemli. Artık TEKNOFEST'te bir Sivas olgusu oturmuş durumda. Geçen yıl katıldığımız her yarışta dereceye girerek Sivas adını TEKNOFEST'te sıklıkla duyurmuştuk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ilimizi farklı alanlarda farklı yarışlarda temsil edecekler" dedi.

"Sivas'a drone eğitim pisti kazandırmak istiyoruz"

Başkan Bilgin, drone eğitim pisti kazandırmak istediklerini belirterek "Altyapısı olan teknolojiye ilgi duyan ve bunu üreterek ilimizi temsil eden gurur kaynağı bir takımımız varken TEKNOFEST'in Sivas'ta yapılması da ilimize yakışır diye düşünüyorum. İnşallah 2024 yılı için ekibimizle birlikte ilgililerle irtibata geçerek TEKNOFEST24'un ilimizde yapılması için başvurularda bulanacağız. Diğer bir yandan öğrencilerimizin isteği doğrultusunda bölgeye hitap edecek şekilde drone eğitim pistini de Sivas'a kazandırmak istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda ekiplerimizle görüşerek öğrencilerimizin eğitim yapabileceği standartları yüksek bir pisti hazır hale getiririz. Demirağ'ın torunları göklerde bugün Sivas'ı temsil ediyorlar. Daha da fazlasının olacağına inancım tam. Bu noktada üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Hilmi Bilgin, Sivas, Drone, Uzay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas TEKNOFEST 2024'e talip - Son Dakika


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