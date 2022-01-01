Sivas yeni yılın ilk gününe karla uyandı - Son Dakika

Sivas yeni yılın ilk gününe karla uyandı

SİVAS - Sivas'ta gece etkili olan kar yağışıyla Sivaslıları yeni yıla karla uyandı.

Sivas'ta, gece saatlerinde kar yağışı etkisini hissettirdi. Kentin bir bölümü, beyaz örtüyle kaplanırken Sivaslılar karlı bir yeni yıl sabahına gözlerini açtı. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

"Sivas'a kar yakışıyor"

Kar yağışından mutlu olduğunu söyleyen Ümit Kartal, Öncelikle yeni yılın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni yıl bereketiyle beraber geldi. Sivas'a kar yakışıyor geleneğinde bu var. Soğuğa alışkın bir memleketiz biz. Eşimle beraber yeni yılın ilk karının keyfini çıkarmak için yollara düştük inşallah hayırla yağar. Sivas'ımızda su sıkıntımız var bu karla beraber inşallah bu sıkıntımızda gider diyorum" dedi.