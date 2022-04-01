Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı - Son Dakika
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Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

01.04.2022 18:32

Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü Otizmli çocuklar halayla kutladı.

Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü Otizmli çocuklar halayla kutladı.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, okulda eğitim ve öğretim gören Otizmli öğrenciler, koro şeklinde türkü, şiir ve flüt çalarak, performansını gösterdi.

Daha sonra sıra gecesi ekibi tarafından seslendirilen türkülerle, halay ve erik dalı oyunları oynayan öğrenci ve öğretmenler keyiflerince eğlendi.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Sadık Kıran, "Dünya genelinde 2 Nisan Otizm Farkındalık günü olarak kutlanıyor. Bizde bir takım etkinliklerle bugünün anlam ve önemini anlatmaya ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Tarık Güzeten'de, "Bugün Otizm farkındalık günüdür, tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanan bir gündür. Biz Ahmet Koyuncu Lisesi olarak böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çocuklarımızı sahneye çıkardık, çocuklar güldü, eğlendi, onlarda mutlu oldu, bizde" diye belirtti.

Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, bu gibi günlerde yapılan çalışma ve etkinlikler önemli olduğunu, farkındalık oluşturduğunu' belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı
Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı
Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

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Ahmet Koyuncu, Şanlıurfa, Siverek, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı - Son Dakika


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