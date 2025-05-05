Sivil Jandarma Otobüs Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivil Jandarma Otobüs Denetimi Gerçekleştirdi

Manisa'da sivil jandarma personeli, halk otobüsünde gerçekleştirdiği denetimde yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemini anlattı. Trafik Haftası kapsamında yapılan denetimde sürücünün kural ihlali yapmadığı belirlendi.

05.05.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da sivil jandarma yolcu gibi otobüse binerek denetleme yaptı

MANİSA - Manisa'da jandarma personeli sivil yolcu olarak bindiği halk otobüsünde denetleme ve bilgilendirme yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 13. Trafik Jandarması Timi tarafından Trafik Haftası kapsamında otobüs denetimi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne, Akhisar Otogarı'ndan sivil trafik personeli bindi. Otobüs, Salihli- Gölmarmara Devlet Karayolu'nun 50. kilometresinde, jandarma ekipleri tarafından durdurularak trafik denetimine tabi tutuldu. Denetim sırasında araç sürücüsünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yapmadığı tespit edildi. Sivil trafik personeli, otobüste seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, benzer denetimlerin Trafik Haftası boyunca sürdürüleceğini belirterek, yol güvenliği konusunda vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trafik Haftası, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivil Jandarma Otobüs Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:48:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sivil Jandarma Otobüs Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.