Arapgirliler 54 kilometrelik yol için eylem yaptı: “Artık ölümlü kazalar istemiyoruz”

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya- Arapgir kara yolunun yıllardır tamamlanmayan 54 kilometrelik kısmının bölünmüş yola dönüştürülmesini isteyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şoförler ve vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak basın açıklaması yaptı.

Yolda son aylardaki trafik kazalarında beş kişinin yaşamını yitirdiğini belirten katılımcılar, bölünmüş yol inşa edilmesi ve bunun yatırım programına alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Basın açıklamasına Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlker Özan, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş, Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak, Arapgir Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Sonat, Malatya'daki Arapgir Derneği Başkanı ve Arapgir Postası gazetesi sahibi Kamuran Sezer ile şoförler ve vatandaşlar katıldı.

"SON ÜÇ-BEŞ AYDA BEŞ CANIMIZI KAYBETTİK"

Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Özan, yaptığı açıklamada, Malatya-Arapgir yolunda yaşanan sorunları dile getirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Arapgir-Malatya yolu üzerinde yaşanan sıkıntıları dile getirmek ve bu basın açıklamasını yapmak için burada toplandık. Arapgir-Malatya arasındaki yolda artık büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bir sürü maddi hasarlı trafik kazası, ölümlü trafik kazası yaşandı. Hatta son üç-beş ay içerisinde beş canımızı bu yolda, trafik kazaları sonucu kaybettik.

Artık bu tip kazaların yaşanmaması adına Arapgir-Malatya yolumuzun duble yol, bölünmüş yol olarak yapılmasını talep ediyoruz. Arapgir-Malatya arası 120 kilometrelik bir yol. Çok fazla değil. Biz Sayın Bakanımızdan melodili bir yol istemiyoruz. Sadece duble yol istiyoruz."

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Çataltaş da kazaların sona ermesi için yetkililerin harekete geçmesini istedi. Çataltaş, şöyle konuştu:

"Eğer biz Arapgir halkı olarak burada bu eylemi gerçekleştiriyorsak biliniz ki artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz artık ölümlü kazalar istemiyoruz. Biz artık Arapgir yolundaki kaza haberlerinden bıktık.

Bu nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Ulaştırma Bakanımızdan, Sayın Valimizden, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve bu konuda görevli olan bütün kurumlarımızdan bu yolumuzun bir an önce duble yola dönüştürülmesini istiyoruz."

"20 YILDIR BU YOLDAKİ KAZALARI HABER YAPIYORUZ"

Malatya'daki Arapgir Derneği Başkanı ve Arapgir Postası gazetesi sahibi Kamuran Sezer ise geçen hafta aynı yolda trafik kazası geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir Arapgirli olarak geçen hafta maalesef bu yolda ben de bir kaza geçirdim. Maddi hasarlı bir kazaydı ve araba şu anda pert oldu. Biz çok şükür bir yara almadan kurtulduk. Ancak şöyle bir durum var; Arapgir-Malatya yolunun yapılması konusunda yıllardır dile getirdiğimiz isteklerimizin karşılık görmemesi gerçekten üzücü. Biz bir gazeteci olarak 20 yıldır bu yol üzerinde yaşanan ölümlü kazaları, maddi hasarlı kazaları defalarca haber yaptık. Bunlardan sürekli bahseder olduk. İnanın, haftalık gazetelerimizde her hafta bununla ilgili, Arapgir-Malatya yolunun akıbetiyle ilgili bir haber yapar duruma geldik. Buranın bir an önce yapılması konusunda yetkililerimizin artık harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"ARAPGİR SADECE HAKKI OLANI İSTİYOR"

Eyleme katılan bir vatandaş da tek taleplerinin bölünmüş yol olduğunu ifade ederek, "Talebimiz duble yol. Bizim buraya geliş amacımız duble yol talebidir. Başka bir talebimiz yok. Başka kimseyle en ufak bir şeyimiz yok. Arapgir askerliğini yaptı, vergisini verdi. Sadece hakkı olanı istiyor şu anda. Hakkımız duble yol. Bizim talebimiz budur."