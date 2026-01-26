Sivrihisar\'a kütüphane otobüsü kazandırıldı

Konya Tuzlukçu Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye kazandırılan kütüphane otobüsü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır hale geldi.

Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa kitapla buluşma imkanı sunacak olan kütüphane otobüsünün Sivrihisar'ın farklı mahallelerinde hizmet vererek eğitime ve kültürel gelişime katkı sağlayacağı belirtildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dökmeci, "Bu vesileyle Tuzlukçu Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Akbuğa'yı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Eğitime değer katan bu anlamlı katkı ve iş birliği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR