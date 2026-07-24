Sivrihisar'nın Gizemli Kurşunlu Camisi - Son Dakika
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Sivrihisar'nın Gizemli Kurşunlu Camisi

Sivrihisar\'nın Gizemli Kurşunlu Camisi
24.07.2026 09:45
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Kurşunlu Camisi, mimarisi ve sıfır hata olan kıblesiyle ziyaretçi çekiyor, tarihi semboller taşıyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan tarihi Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camisi, mimari yapısı, sıfır hata ile tespit edilen kıblesi ve duvarlarındaki gizemli sembollerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

1492 yılında yapımı tamamlanan tarihi cami, manevi geçmişinin yanı sıra asırlardır gizemini koruyan rivayetleriyle de ön plana çıkıyor. Akşemseddin Hazretleri'nin halifesi olan Şeyh Baba Yusuf tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan dönemi öncesine ait olan tarihi ibadethane, içerisindeki yeşil renkli altıgen yıldız ve duvarlarındaki Sancak-ı Şerif simgeleriyle dikkat çekiyor. Camide görev yapan 29 yaşındaki müezzin kayyım Abdullah Açar, tarihi yapının kıble özelliğinin yanı sıra bahçesindeki hazirede yatan önemli zatlar hakkında bilgi verdi.

"Ölçüldüğü zaman kıblemizin sıfıra sıfır olduğu görülüyor"

Caminin yapılış süreci ve kıble hassasiyeti hakkında konuşan müezzin kayyım Abdullah Açar, "Camimiz ismini, buranın inşasına vesile olan Şeyh Baba Yusuf Hazretleri'nden alıyor. Kendisi, Akşemseddin Hazretleri'nin halifesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretleri'ne Eyüp Sultan Camii'nde kalmasını söyleyince, o da kendi yerine halife olarak Şeyh Baba Yusuf Hazretleri'ni bırakmıştır. 1492 yılında yapımı biten bu mübarek eserin içerisindeyiz. Camimizde yukarıda yeşil renkte altıgen bir yıldızımız var. Bunun, caminin dört dörtlük yapıldığına delil olduğunu söyleyenler var. Günümüz teknolojisiyle zahir olarak ölçüldüğü zaman kıblemizin milim şaşmadığı, sıfıra sıfır olduğu gözle de görülebiliyor. Burası Mimar Sinan'dan önce yapılmış bir eser. Meleklerin ve cinlerin çalışarak yaptığı beş mescitten birisi olduğu da rivayet edilir. Kıblesi en doğru olan cami, Sivrihisar'ımızdaki bu Kurşunlu Camisi'dir" dedi.

"Duvarlardaki simgelerin Sancak-ı Şerif olma ihtimali yüksek"

Cami duvarlarındaki sembollerin ve arka bahçede bulunan hazirenin tarihi önemine değinen Açar, şunları söyledi:

"Hemen arkamızda bulunan Asa-ı Şerif'e ve Sancak-ı Şerif'e benzeyen duvar simgelerimiz var. Sancak-ı Şerif olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Keza Şeyh Baba Yusuf Hazretleri kitabında, Peygamberimizin sancaktarı Cafer-i Tayyar Radiyallahu Anh'ın burada yattığını bildiriyor. O sancaklara ithafen bu simgenin çizilmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca bilgeliği ve sezgiyi temsil eden baykuş simgesi de yer alıyor. Camimizin arka tarafında bulunan hazire ve türbede ise Hamdi Baba, Fahri Baba, Sofi Baba, Hamid Baba, Halil Baba ve Seyyid Ahmet Şemseddin Efendi yatmaktadır. Bu zatlar Baba Yusuf Hazretleri'nin aile efradıdır. Seyyid Ahmet Şemseddin Efendi ise İrfan-ı Emredilisi'nin son ser müderrisidir. Peygamberimizin torunlarından olmakla beraber Nakşibendi'nin Hamidiye koluna mensuptur. Hazirede ayrıca zamanında burada öğretmenlik, hocalık, hafızlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinde çalışmış önemli şahsiyetler, yani velhasıl camiye hizmet edenler yatmaktadır."

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivrihisar'nın Gizemli Kurşunlu Camisi - Son Dakika

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