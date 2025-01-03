Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaip Kandili Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaip Kandili Coşkusu

Sivrihisar Ulu Camii\'nde Regaip Kandili Coşkusu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Ulu Camii'de yapılan Regaip Kandili özel programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleşti. Program TRT 1 ve Diyanet TV'den canlı yayınlanırken, katılımcılar Kur'an tilavetleri ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı.

03.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNUSCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Tarihi Ulu Camii'de Regaip Kandili özel programı ile tarihi bir gün yaşandı.

Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, Sivrihisar İlçe Müftülüğünün girişimleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve 22.Dönem Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in emekleriyle düzenlenen Kandil Özel Programı TRT 1 ve Diyanet TV'den canlı yayınlandı.

Sivrihisar Ulu Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programında, Sivrihisarlılar ve TRT 1 ile Diyanet TV'nin canlı yayını ile birlikte tüm Türkiye, manevi bir atmosferi paylaşmanın huzurunu yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerin okunduğu gecede, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gönüllere dokunan sohbeti ve duaları anlamlı geceye ayrı bir güzellik kattı.

Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen Regaip Kandili Özel Programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak katılım sağladı.

Sivrihisar Belediyesi ise düzenlenen programın ardından lokma ikram ederek gecenin bereketini vatandaşlarla paylaştı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise "Programın düzenlenmesinde emeği geçen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve 22. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Fahri Keskin başta olmak üzere, katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımları hem bizleri hem de hemşerilerimizi mutlu etti. Bu özel ve mübarek geceyi birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Başkan Dökmeci program sonrasında ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a günün anısına hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivrihisar, Ali Erbaş, Kültür, Dünya, Yerel, Yaşam, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaip Kandili Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaip Kandili Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.