Sivrihisar Ulu Camii\'nde Regaip Kandili Coşkusu

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UNUSCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Tarihi Ulu Camii'de Regaip Kandili özel programı ile tarihi bir gün yaşandı.

Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, Sivrihisar İlçe Müftülüğünün girişimleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve 22.Dönem Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in emekleriyle düzenlenen Kandil Özel Programı TRT 1 ve Diyanet TV'den canlı yayınlandı.

Sivrihisar Ulu Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programında, Sivrihisarlılar ve TRT 1 ile Diyanet TV'nin canlı yayını ile birlikte tüm Türkiye, manevi bir atmosferi paylaşmanın huzurunu yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerin okunduğu gecede, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gönüllere dokunan sohbeti ve duaları anlamlı geceye ayrı bir güzellik kattı.

Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen Regaip Kandili Özel Programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak katılım sağladı.

Sivrihisar Belediyesi ise düzenlenen programın ardından lokma ikram ederek gecenin bereketini vatandaşlarla paylaştı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise "Programın düzenlenmesinde emeği geçen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve 22. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Fahri Keskin başta olmak üzere, katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımları hem bizleri hem de hemşerilerimizi mutlu etti. Bu özel ve mübarek geceyi birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Başkan Dökmeci program sonrasında ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a günün anısına hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR