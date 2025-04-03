Siyasi Çatışmalar Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Siyasi Çatışmalar Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Geniş Video İzle

Özer Matlı, firmaların siyasi çatışmalara dahil edilmesinin ekonomiye zarar vereceğini açıkladı.

03.04.2025 03:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTB Başkanı Özer Matlı: "Firmaların siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi şirketlere ve ülke ekonomisine büyük zararlar verir"

BURSA - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Ekonomik büyüme için üretim yapan ve dünya ile rekabet eden firmalarımızın siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi hem bu şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verir. Bu tür girişimler, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomimizin temel dinamiklerini sarsar" dedi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, boykot çağrıları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Üretim yapan firmaların son dönemde siyasi tartışmalara dahil edilerek hedef gösterilmesi ve boykot edilmesine yönelik gelişmeler hakkında değerlendirmelerini paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, ülkemizin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınması için üretici firmalarımızın siyasi gündemin dışında tutulması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. İş dünyası, ülke ekonomisinin en temel yapı taşlarından biridir. Bu firmalar, üretim, iş gücü ve ihracat odaklı çalışarak Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

"Firmaların siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi ekonomiye büyük zarar verir"

Firmalara yapılan boykotun ekonomiye kötü bir şekilde yansıdığını belirten Matlı, "Ekonomik büyüme için üretim yapan ve dünya ile rekabet eden firmalarımızın siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi hem bu şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verir. Bu tür girişimler, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomimizin temel dinamiklerini sarsar. Bu fikirde, iş dünyasının her zaman desteklenmesi ve büyümesi teşvik edilmelidir. Özel sektör, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynamaktadır. Üretici firmalarımız, sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda milyonlarca insanımıza iş imkanı sunar. Bu nedenle, iş dünyasının hedef alınması, yalnızca firmaların değil, toplumun her kesiminin yaşam standartlarını da olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.

"Ortak bir duyarlılık gelişmesi gerekmektedir"

"Ülkenin ekonomik geleceği üretici firmaların güçlü bir şekilde varlık göstermelerine bağlı" diyen Matlı, "Siyasi kutuplaşmaların, iş dünyasına zarar vermemesi için ortak bir duyarlılık geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin ekonomik geleceği, üretici firmalarımızın güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde varlık göstermelerine bağlıdır. Bu firmaların üretime ve iş gücüne katkı sağlamaları, ülkenin dışa bağımlılığını azaltarak rekabet gücünü artırmaktadır. Bu doğrultuda, kişisel tepkiler ve olumsuz çağrılar, sadece firmalarımızı değil, Türkiye'nin ekonomik gücünü de tehlikeye atmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ekonomik büyüme ve iş gücünün sürekliliği için üretim yapan, iş gücü sağlayan ve ülkeye katma değer sunan firmalarımızın desteklenmesi hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"Gerekli adımlar atılmalıdır"

"Sorunları büyütmek değil ortak hareket ederek sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak önceliğimiz olmalıdır" diyen Matlı, "Siyasi gündemin ötesinde, bu işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli tüm adımlar atılmalıdır. Demokratik toplumlarda eleştiri bir haktır ancak çözüm, yıkıcı tavırlardan değil, yapıcı yaklaşımlardan doğar. Mevcut sorunları büyütmek yerine, çözüm odaklı bir bakış açısıyla hareket ederek ülkemizi daha güçlü kılmak hepimizin sorumluluğudur. Sorunları büyütmek değil, birlik içinde hareket ederek daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak önceliğimiz olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

(ERZ-BÇ-SO-E)

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Yerel, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siyasi Çatışmalar Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi
Trump tarihi konuşmasını yaptı Dünyaya vergi yağdırdı Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

01:01 Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
23:34 ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi
23:23 Trump tarihi konuşmasını yaptı Dünyaya vergi yağdırdı Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
23:03 Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı
22:54 Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
09:36 Mesut Özil’in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır’dan imalı yanıt Mesut Özil'in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır'dan imalı yanıt
09:18 Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum
09:17 Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
09:14 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
08:58 106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:39 Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 04:15:11. #7.13#
SON DAKİKA: Siyasi Çatışmalar Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement