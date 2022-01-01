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Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika

Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri

01.01.2022 13:08
Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte 2022 yılına görevi başında giren polis memurları, itfaiye ve 112 Acil Komuta Merkezi personeline moral ziyaretinde bulunarak, yeni...

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte 2022 yılına görevi başında giren polis memurları, itfaiye ve 112 Acil Komuta Merkezi personeline moral ziyaretinde bulunarak, yeni yıllarını kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2022 yılına saatler kalan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personelleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti teşkilat üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte 2021 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için İnönü Üniversitesi Elazığ-Malatya yolu Uygulama Noktası'nda görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret etti. Polis memurlarının çay ikramını geri çevirmeyen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, Polis memurlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ettiler.

İtfaiye ve 112 acil çağrı merkezi personellerine ziyaret

İnönü Üniversitesi Elazığ-Malatya yolu Uygulama Noktası'nda görev başında bulunan polis memurlarına tatlı ikramının ardından Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte 2.organize sanayi bölgesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Çağrı merkezi personelinin çok önemli bir görevi ifa ettiklerinin altını çizen Milletvekili Çalık, Başkan Güder ve Başkan Çınar, mesai mefhumu gözetmeden görevini sürdüren personellere teşekkürlerini iletti ve çiçek takdim etti. Milletvekili Çalık, Başkan Güder ve Başkan Çınar, son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye personellerini ve Malatya Kadın Doğum Hastanesinde yeni doğum yapan anne ve babaları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

2022 yılına görevi başında girdiklerine dikkat çeken 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi 21 Şubat tarihiyle faaliyete geçen Çağrı Merkezimizde tek çatı altında hizmet veriyoruz. Tek çatı altında toplandıktan sonra aldığımız çağrı sayısı 548 bin civarında. Bunlardan 400 bini asılsız çağrı. 2022 yılının ilk gününde personellerimiz ile birlikte görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza huzurlu bir yıl diliyorum"

Yeni yıla görevi başındaki personelle girdiklerine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeni yıla girerken görevi başındaki çalışanlarımızı ziyaret ettik. 112 çağrı merkezimiz tek çatı altında toplandı ve arkadaşlarımız buradan Malatya'daki olaylara anında müdahale diyor. Gurur duyduk burayı görünce. İnşallah kazasız, belasız, sağlık bir yıl geçirmeyi Allah bizlere nasip eder. Yeni yılda inşallah vatandaşlarımız burayı aramak zorunda kalmazlar. Aradıkları zamanda devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanlarında olacaktır. Kendilerine huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Rabbim birliğimizi her zaman daim etsin"

2022 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "2021 yılının son saatleri ve 2022 yılının ilk saatlerinde Milletvekilimiz sayın Öznur Çalık hanımefendi, Yeşilyurt Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ile birlikte 2022 yılına görevi başında giren ve ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimize moral ziyaretinde bulunduk, yeni yıllarını kutladık. İyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımıza ve İç İşleri Bakanımıza can simidi olan merkezlerimizin tek çatı altında toplanması da takdire şayandır. Birimler arasında güzel bir koordinasyon oluşturulmuş. Çalışan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Onlara yeni yılda sağlık ve sıhhat diliyorum. Onlar bizim can simidimiz. 2021 yılının hepimiz için tecrübe edindiğimiz 2022 yılının da tecrübelerimizle hayatımızı kolaylaştırdığımız hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bundan sonraki süreçte de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin. Sağlıkla, sıhhatle, çocuklarınızla, anneniz ve babanız ile birlikte nice güzel yıllara ulaşmayı sizlere rabbim nasip eylesin. Kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Canı gönülden teşekkür ediyor, yeni yılınızı kutluyorum"

Görevi başındaki tüm personellere ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "2021 yılında yaşanılan tüm sıkıntıların bertaraf edildiği, sağlığın, mutluluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir 2022'nin tüm dünyaya, ümmetimize ve milletimize sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 112 tek çatı altında toplandı ve arkadaşlarımız burada hizmet ediyorum. Yeni yılın ilk saatlerinde de Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkanlarımız ile mesai mefhumu gözetmeden görevi başında olan personellerimizi ziyaret ettik. Sizler depremde ayrı çalıştınız, pandemi de ayrı çalıştınız, güvenliğimiz ve asayişimiz için ayrı çalışıyorsunuz, terörle mücadelede ayrı çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri önce ailelerinize, sonra milletimize ve bizlere bağışlasın. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - MALATYA

Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri
Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri
Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri
Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri
Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri

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Milletvekili, Yeşilyurt, Malatya, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siyasilerden anlamlı yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika


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