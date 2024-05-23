SMA hastası bebek Arya'nın bağış kumbarası kırıldı - Son Dakika
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Yerel

SMA hastası bebek Arya'nın bağış kumbarası kırıldı

SMA hastası bebek Arya\'nın bağış kumbarası kırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SMA Tip-1 ölümcül kas hastası Arya Öztürk'ün tedavisi için başlatılan kampanya sırasında, Arya'ya ait bağış kumbarası belediye tuvaletinde kırılmış şekilde bulundu. Ailenin çocuklarının geleceğini çalan bu olay, kampanyaya destek çağrılarını artırdı.

23.05.2024 15:34  Güncelleme: 15:41
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SMA Tip-1 ölümcül kas hastası Arya Öztürk'ün tedavisi için kampanya sürerken, Mahmutlar Mahallesi'nde Arya'ya ait bağış kumbarası, belediye işçileri tarafından bir tuvalette kırılmış şekilde bulundu.

Gazipaşa'da yaşayan Nurcan ve Hamza Öztürk'ün 28 aylık SMA Tip-1 ölümcül kas hastası bebekleri Arya Öztürk'ün bağış kampanyasına katkı sağlamak amacıyla bölgedeki iş yerlerine kumbaralar konulmuştu. İlçede Arya'yı yaşatmak için mücadele tüm hızıyla devam ederken, Antalya'nın Alanya İlçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde Arya bebeğe ait bağış kumbarası, belediye işçileri tarafından bir tuvalette kırılmış şekilde bulundu.

"Çocuğumun geleceğini çalıyorlar"

Daha önce de benzer olayla karşılaştıklarını belirten Arya bebeğin annesi Nurcan Öztürk, "Bugün üzücü bir haberle uyandık. Daha önce de çok kez kızımız Arya'ya ait kumbaralar çalınmıştı. Biz zaten zamanla yarıştığımız için zor günler geçiriyoruz. Valilik onaylı bağış kampanyamız 14 Ağustos'ta bitecek. Kısıtlı ve az zaman diliminde çocuğumuz için ne yapabiliriz diye onu düşünürken bir de böyle tatsız hadiseler ile uğraşıyoruz.10 liranın bile bizim için çok değerli olduğu bu kampanyada, bu olayın yaşanması bizi vicdanen yaraladı. El kadar bebeğimizin sağlığı için topladığımız o paraları hangi vicdanla çaldınız? Çocuğumun geleceğini çaldınız. Güçlü olmamız gerekirken böyle olaylar bizleri çok yıpratıyor. Lütfen daha duyarlı olalım ve kızımıza destek olalım" ifadelerini kullandı.

"Kızımın da normal çocuklar gibi büyümesini istiyoruz"

Baba Hamza Öztürk ise, "Bizim için 10 liranın bile çok önemli olduğu bu kampanyada nasıl olur da bir bebeğin kumbarasına göz dikiyorlar aklım almıyor. İnsanları daha sağduyuya ve duyarlılığa davet ediyoruz. Valilik onayımızın bitmesine çok az bir süre kalmışken bizler bu kısıtlı zaman içinde daha hızlı nasıl kampanyamızı bitirebiliriz, nasıl bebeğimizi sağlına kavuşturabiliriz diye düşünürken bu olayların başımıza gelmesi iş değil. Buradan gönlü güzel insanlara seslenmek istiyorum. Bu tarz şeylere el uzatmayın. Kampanyamızı engellemek yerine destek olun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SMA hastası bebek Arya'nın bağış kumbarası kırıldı - Son Dakika

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