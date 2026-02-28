Sma Tip-1 Hastası Uras Çağrı Çelik İçin "Büyük Sinop Dayanışması" Düzenlendi

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik için toplanan yardım miktarın yüzde 85'lere ulaştığını belirterek, "15 gün içerisinde geri kalan miktarı sizlerin desteğiyle tamamlayacağız. Duygulu anlar yaşıyoruz" dedi. Uras Çağrı Çelik'in babası Hüseyin Çelik ise, "Sizlerden tek ricam bizi duyurmanızı istiyoruz. Bunu hep beraber başarabiliriz çünkü biz yüzde 6 iken ben memleketime geldim ama artık çok büyük umudumuz var. İnşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Sinop'ta SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik için Uğur Mumcu Meydanı'nda "Büyük Sinop Dayanışması" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, STK, iş dünyası, spor camiası ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar etkinliğe katıldı. Uras Çağrı Çelik'in tedavi sürecine destek amacıyla birlik ve dayanışma mesajları verilen etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"Bunu hep beraber başarabiliriz"

SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik'in babası Hüseyin Çelik, etkinlikte "Sizler sayesinde bugün kampanyamız yüzde 82 oldu. İnşallah yakın zamanda bitirmek istiyoruz. Sizlerden tek ricam bizi duyurmanızı istiyoruz. Bunu hep beraber başarabiliriz. Çünkü biz yüzde 6 iken ben memleketime geldim. Ama artık çok büyük umudumuz var. Bugün kampanya yüzde 82. İnşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu.

"Bazen toplumları hayat ve tarih sınar"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de şunları, kaydetti:

"Bu gerçekten gururlandıran birçok kente örnek olan bir dayanışma, bir sevgi, bir iyilik fotoğrafı oldu. Bu fotoğrafı görünce insan duygulanıyor. Az önce Uras bebeğimizin babası Hüseyin Çelik Bey bahsetti, yüzde 6'lar seviyesindeydi. Sizlerin ve kurulumuzun katkılarıyla toplum Türkiye'deki birçok kesim, birçok kamu kuruluşları ve kurumları, dernekler, sendikalar sürece katkı vermesiyle büyüdü ve bugünlere geldi. Yüzde 85 civarındayız. 15 gün içerisinde geri kalan miktarı sizlerin desteğiyle tamamlayacağız. Duygulu anlar yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ama bir hemşehrimizin evladının yalnız olmadığını gösterdiniz. Onun için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bazen toplumları hayat ve tarih sınar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi o toprak için, o vatan için, o memleket için ne yapıp ne yapmadığımızla alakalıdır. Bugün de tarih bizi sınadı. İyiliğin ve dayanışmanın hayat verdiğini, Uras bebeğe bir damla kan olduğunu gösterdiniz."