Sma Tip-1 Hastası Uras Çağrı Çelik İçin "Büyük Sinop Dayanışması" Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sma Tip-1 Hastası Uras Çağrı Çelik İçin "Büyük Sinop Dayanışması" Düzenlendi

28.02.2026 16:06  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik için düzenlenen 'Büyük Sinop Dayanışması' etkinliğinde, yardım kampanyasında toplanan miktarın yüzde 85'e ulaştığı bildirildi. Etkinliğe katılanlar, Uras'ın tedavi sürecine destek olmak için birlik mesajları verdi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik için toplanan yardım miktarın yüzde 85'lere ulaştığını belirterek, "15 gün içerisinde geri kalan miktarı sizlerin desteğiyle tamamlayacağız. Duygulu anlar yaşıyoruz" dedi. Uras Çağrı Çelik'in babası Hüseyin Çelik ise, "Sizlerden tek ricam bizi duyurmanızı istiyoruz. Bunu hep beraber başarabiliriz çünkü biz yüzde 6 iken ben memleketime geldim ama artık çok büyük umudumuz var. İnşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Sinop'ta SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik için Uğur Mumcu Meydanı'nda "Büyük Sinop Dayanışması" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, STK, iş dünyası, spor camiası ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar etkinliğe katıldı. Uras Çağrı Çelik'in tedavi sürecine destek amacıyla birlik ve dayanışma mesajları verilen etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"Bunu hep beraber başarabiliriz"

SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik'in babası Hüseyin Çelik, etkinlikte "Sizler sayesinde bugün kampanyamız yüzde 82 oldu. İnşallah yakın zamanda bitirmek istiyoruz. Sizlerden tek ricam bizi duyurmanızı istiyoruz. Bunu hep beraber başarabiliriz. Çünkü biz yüzde 6 iken ben memleketime geldim. Ama artık çok büyük umudumuz var. Bugün kampanya yüzde 82. İnşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu.

"Bazen toplumları hayat ve tarih sınar"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de şunları, kaydetti:

"Bu gerçekten gururlandıran birçok kente örnek olan bir dayanışma, bir sevgi, bir iyilik fotoğrafı oldu. Bu fotoğrafı görünce insan duygulanıyor. Az önce Uras bebeğimizin babası Hüseyin Çelik Bey bahsetti, yüzde 6'lar seviyesindeydi. Sizlerin ve kurulumuzun katkılarıyla toplum Türkiye'deki birçok kesim, birçok kamu kuruluşları ve kurumları, dernekler, sendikalar sürece katkı vermesiyle büyüdü ve bugünlere geldi. Yüzde 85 civarındayız. 15 gün içerisinde geri kalan miktarı sizlerin desteğiyle tamamlayacağız. Duygulu anlar yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ama bir hemşehrimizin evladının yalnız olmadığını gösterdiniz. Onun için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bazen toplumları hayat ve tarih sınar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi o toprak için, o vatan için, o memleket için ne yapıp ne yapmadığımızla alakalıdır. Bugün de tarih bizi sınadı. İyiliğin ve dayanışmanın hayat verdiğini, Uras bebeğe bir damla kan olduğunu gösterdiniz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sma Tip-1 Hastası Uras Çağrı Çelik İçin 'Büyük Sinop Dayanışması' Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:34:51. #7.12#
SON DAKİKA: Sma Tip-1 Hastası Uras Çağrı Çelik İçin "Büyük Sinop Dayanışması" Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.