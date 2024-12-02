SMO, Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı

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Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı.

Suriye'de muhalif Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. HTŞ'ye bağlı muhalif gruplar, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlarken Suriye Milli Ordusu (SMO) ise, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girdi. SMO, Tel Rıfat kenti ve çevresindeki terörist PKK ile girdiği çatışmaların ardından kentin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Kentte çok sayıda örgüt üyesini de yakalayan SMO, tanklar da dahil çok sayıda ağır aracı ele geçirdi. Tamamen hakimiyetin sağlandığı Tel Rıfat'ta SMO'nun temizleme çalışması yapması bekleniyor. SMO, kent çevresinde ilerleyişini ise sürdürüyor. - TEL RIFAT