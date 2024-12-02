SMO, Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SMO, Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye ait bölgeleri ele geçirerek kontrolü sağladı.

02.12.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı.

Suriye'de muhalif Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. HTŞ'ye bağlı muhalif gruplar, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlarken Suriye Milli Ordusu (SMO) ise, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girdi. SMO, Tel Rıfat kenti ve çevresindeki terörist PKK ile girdiği çatışmaların ardından kentin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Kentte çok sayıda örgüt üyesini de yakalayan SMO, tanklar da dahil çok sayıda ağır aracı ele geçirdi. Tamamen hakimiyetin sağlandığı Tel Rıfat'ta SMO'nun temizleme çalışması yapması bekleniyor. SMO, kent çevresinde ilerleyişini ise sürdürüyor. - TEL RIFAT

Kaynak: İHA

Suriye Milli Ordusu, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Terör, Yerel, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel SMO, Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: SMO, Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.