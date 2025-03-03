Sobadan Yangın: Ev Kül Oldu

Sobadan çıkan yangın evin bir kısmını küle çevirdi
ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 19.55 sıralarında Yalvaç ilçesi Fatih Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı müstakil evin teras katında bulunan sobanın bacası aniden alev aldı. Alevlerin büyüdüğünü fark eden ev sahibi Lokman Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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