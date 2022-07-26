Soğanlı ve Erdemli Vadisi yeniden hayat buluyor - Son Dakika
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Soğanlı ve Erdemli Vadisi yeniden hayat buluyor

26.07.2022 12:58
Soğanlı ve Erdemli Vadisi yeniden hayat buluyor

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü başkanlığında, medeniyetlerin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çevre düzenleme ile arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları başladı.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü başkanlığında, medeniyetlerin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çevre düzenleme ile arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları başladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kentin önemli turizm değerleri için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği destekleriyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde tarihi Soğanlı ve Erdemli Vadisi'nde çalışmalara başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin belediyecilik hizmetlerinde lider ve öncü olduğunu hatırlatarak, şehri turizm konusunda dünyaya daha fazla tanıtacaklarını ve bu anlamda Vali Gökmen Çiçek ile birlikte çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Bölgesi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Kayseri'miz, dinamik, müteşebbis insanların içerisinde yaşadığı refah düzeyi yüksek bir kent. Kayseri'mizin içerisindeki uyum kültürüne güveniyoruz. Valiliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve bakanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu güzel uyumun içerisinde Kayseri'nin doğal güzellikleriyle inşa ettiği turizm atakları olacak. Bu çerçevede Soğanlı Vadimizde Tahtalı Kilisesi'nin restorasyonu ve konservasyonu çalışmaları yapılıyor. Bunun yanında projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Soğanlı Meydanı çevre düzenleme projesinin uygulama ihalesi yapılacak. Bu çalışmalar devam ederken, vadiler kültür turizminin yanında balon turizminin de geliştirilmesi projesi de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yeni turizm rotaları oluşturma çalışmaları çerçevesinde İncesu Yeşilhisar hattında önemli bir destinasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi de planlanıyor."

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin sahip olduğu kültürel değerleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu belirterek, "Bu değerlerimizi ortaya çıkarmak ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla Büyükşehir Belediyemizle beraber çalışıyoruz. Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalarımız başladı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğanlı ve Erdemli Vadisi yeniden hayat buluyor - Son Dakika

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