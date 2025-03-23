Soğukta Pikap Kasasında Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Soğukta Pikap Kasasında Yolculuk

Eskişehir'de iki çocuk, soğuk havaya rağmen pikap kasasında yolculuk yaparak dikkat çekti.

23.03.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Soğuğa rağmen pikap kasasında yolculuk yapan çocuklar dikkat çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de soğuk havaya rağmen bir pikabın kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun hali, "bu kadarı da pes" dedirtti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Efsaneler Sokak üzerinde gece saatlerinde ilerleyen 42 NG 954 plakalı bir pikap aracın kasasında yolculuk eden 2 çocuk dikkat çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan soğuk havaya rağmen kasada yolculuk yapan çocukların hali 'pes' dedirtti. Aracın yolcu koltuğu yerine kasada taşınan çocuklar kilometrelerce bu şekilde ilerledi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğukta Pikap Kasasında Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

10:58 Şişli Belediye Başkan yardımcıları, belediyeye kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti Şişli Belediye Başkan yardımcıları, belediyeye kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti
10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
16:26 MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
16:16 İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
16:13 Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
16:07 İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:26 İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 11:11:26. #7.12#
SON DAKİKA: Soğukta Pikap Kasasında Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement