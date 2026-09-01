Başkan Durgut, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi. - Son Dakika
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Başkan Durgut, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi.

Başkan Durgut, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi.
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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Söğüt'ün ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Bir takım ziyaretler için Ankara'ya giden Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Söğüt'ün ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve destekleri dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti. Bakan Çiftçi'de Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt ve Bilecik'e selam ve muhabbetlerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Durgut, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi. - Son Dakika

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