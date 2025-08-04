Söğüt Belediyesi Gece Temizlik Çalışmalarıyla Trafik Yoğunluğunu Azaltıyor

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak temizlik çalışmalarını gece saatlerinde sürdürüyor.

Gece boyunca devam eden çalışmalar kapsamında çevre yolu refüj temizliği ve düzenlemesi titizlikle tamamlandı. Ayrıca yol kenarındaki yürüyüş yolları da temizlenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapılan çalışmaların amacının hemşerilerimize daha temiz, daha düzenli ve daha güvenli bir çevre sunmak olduğunu belirterek, "Görünmeyen saatlerde görünür işler yapan tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Söğüt Belediyesi, gece yürütülen bu temizlik faaliyetleriyle hem kent estetiğini korumayı hem de gündüz saatlerindeki yoğunluğu minimize ederek vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor. - BİLECİK